2018-10-29T10:36:30+03:00
Спорт

Хоккей с мячом: «Байкал-Энергия» озвучила цены на билеты и абонементы на домашних играх

Они поступят в продажу с 6 ноября
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Хоккей с мячом: «Байкал-Энергия» озвучила цены на билеты и абонементы на домашних играхХоккей с мячом: «Байкал-Энергия» озвучила цены на билеты и абонементы на домашних играхФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Иркутские болельщики уже приготовили фирменную атрибутику любимой «Байкал-Энергии» и ждут не дождутся первого домашнего матча бело-синих, который намечен на 12 ноября. Напомним, в этот день на стадион «Рекорд» пожалует действующий чемпион России хабаровский «СКА-Нефтяник».

Остается дело за малым – приобрести билет на игру. Руководство бело-синих наконец разработало билетную программу на новый сезон чемпионата России. Чтобы посмотреть вживую игру своих любимцев, болельщикам нужно заплатить 200 рублей. Квитки будут единого образца на все матчи первого этапа. Они поступят в продажу уже с 6 ноября, в офисе «Байкал-Энергии» на стадионе «Рекорд». Приобрести их можно в рабочие дни с 9 до 17 часов. Есть и еще одни изменения, льготные билеты отменены. Бесплатно попасть на стадион смогут лишь дети до 14 лет. Поступят в продажу и абонементы.

- Обычные абонементы представляют собой билетную книжку из 14 билетов на матчи первого этапа чемпионата без указания места, - сообщили в пресс-службе «Байкал-Энергии». - Его стоимость - 2800 рублей. Отметим, что на этот раз билеты на матчи серии плей-офф в отличие от прошлых лет, в абонемент не входят. А вот VIP-абонементы обойдутся дороже - 3000 рублей. Зато они гарантируют владельцу постоянное место в центральном секторе трибуны стадиона "Рекорд", а также в центральном секторе Западной трибуны стадиона "Труд".

Если вы не успели купить билеты на игру «Байкал-Энергии» за несколько дней, не беда. Приобрести их можно и перед матчем в кассах стадиона. Продажа начинается за три часа до начала игры.

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