Сергей Сокол: "Районы Иркутской области должны развиваться и благоустраиваться"

СЕГОДНЯ 13:36 2018-10-29T13:59:55+03:00

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Во время своей первой пресс-конференции в качестве председателя регионального парламента Сергей Сокол, рассказывая о планах, произнес ключевую фразу: "Ездить будем много". Он объяснил, что самый эффективный способ узнать о вопросах, которые нужно решать в том или ином районе Иркутской области, - побывать там лично. Свое слово сдержал. Ровно через месяц после того, как вступил в должность, спикер ЗС побывал с рабочими поездками в двух городах региона - Усолье-Сибирском и Саянске. Вместе с ним отправились корреспонденты "КП", которые смогли своими глазами увидеть, чем живут небольшие города Приангарья и какие изменения здесь происходят.

В Усолье-Сибирском благоустроили 40 территорий возле школ и детских садов

Первый пункт - Усолье-Сибирское. На часах 9.00 и жизнь в городе с населением больше 70 тысяч человек уже кипит: народ спешит на работу и учебу, на улице много машин. День обещает быть насыщенным, поэтому задерживаться здесь долго мы не можем. Главная цель - посмотреть территории, которые благоустроили по проекту "Народные инициативы". То есть жители сами выступили с предложением о том, какие объекты необходимо привести в порядок. В Усолье горожане проголосовали за то, чтобы облагородить тротуары, газоны и стоянки возле образовательных учреждений. Всего в этом году благоустроили 40 территорий возле школ и детских садов. Потратили больше 15 миллионов рублей. Конечно, у жителей - в первую очередь у ребят и их родителей такие изменения вызвали только положительные эмоции.

Сергей Сокол вместе с председателем комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Натальей Дикусаровой и депутатом от территории Степаном Франтенко оценили результаты работ возле школ №5 на Проспекте Космонавтов и №12 на Проспекте Химиков. Парламентарии также посмотрели благоустройство внутриквартальной территории, выполненное в одном из городских дворов во время реализации программы по формированию комфортной городской среды.

- Спасибо большое, - отметил мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин. - Мы уже получили много положительных отзывов от наших горожан.

Сергей Сокол также отметил, что позитивные изменения налицо. Важно, чтобы внешний облик небольших городов менялся, становился лучше и ухоженней

Важно, чтобы внешний облик небольших городов менялся, становился лучше и ухоженней. Фото: Лариса ФЕДОРОВА

О проблемах рассказали сами жители

Едем дальше - впереди Саянск, самый молодой моногород Приангарья. Несмотря на пасмурную погоду, которая была в этот день, он излучает тепло и особую энергетику: широкие современные проспекты, дома, окруженные многовековыми деревьями, чистота и уют вокруг. Невольно вспоминается фраза, которую часто применяют по отношению к Саянску - город в сосновом бору. Но, конечно, внешнее благоустройство не означает, что у жителей нет никаких трудностей и вопросов к областным властям. Да, жизнь не стоит на месте, город, знаменитый своей химической промышленностью, продолжает развиваться. Однако насущные проблемы никто не отменял. Именно поэтому сначала Сергей Сокол встретился с местными жителями. Кто, как не они, лучше всего расскажут о существующих трудностях.

Первой к Сергею Михайловичу обратилась одна из жительниц Саянска, которая в ближайшее время станет мамой. Татьяна рассказала, что в их городской больнице нет аппарата УЗИ, поэтому женщины на последних сроках беременности для того, что провести плановый скрининг, вынуждены ездить в Иркутск. Конечно, это неудобно.

Открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Саянске запланировано на 9 ноября. Фото: Лариса ФЕДОРОВА

- Старый аппарат УЗИ сломался, необходимо проводить его диагностику, возможно, ремонт обойдется в сотни тысяч рублей, - объяснил мэр Саянска Олег Боровский, который также присутствовал на встрече. - Нужно отметить, что раньше к нам на скрининг отправляли жительниц и из других ближайших районов - Зиминского, Заларинского, Нукутского. Все они теперь вынуждены обращаться в Иркутский городской и областной перинатальные центры.

При этом недавно в Саянске недавно открыли новый перинатальный центр - уютный и современный. Роженицы довольны условиями, которые там создали. Однако необходима и аппаратура, которая позволит проводить качественную диагностику состояния здоровья будущих мам и малышей.

Также, по словам главы города, медучреждению необходим и аппарат для диализа - к сожалению, потребность в нем есть. Больные с почечной недостаточностью также вынуждены ездить в областной центр.

- Мы обязательно возьмем этот серьезный вопрос на контроль, рассмотрим его на ближайшем заседании комитета по здравоохранению и социальной защите, - пообещал Сергей Сокол. - Я думаю, что в итоге мы вместе примем положительное решение.

Следующий вопрос также касался медицинского обслуживания. Его задала председатель Саянского городского совета ветеранов Татьяна Огнева.

- Наша городская больница обслуживает огромное количество пациентов - не только жителей Саянска, но и ближайших поселков и деревень, - рассказала она. - Но, к сожалению, часто бывает сложно попасть на прием к врачу, особенно к узким специалистам. Есть ли какие-то программы, направленные на то, чтобы к нам приезжали на работу как можно больше профессионалов с медицинским образованием? Можем ли мы надеяться на то, что в ближайшее время ситуация изменится?

Спикер подчеркнул, что проблема медицинских кадров, которая касается не только Саянска, но и многих других менее благополучных территорий, на контроле депутатского корпуса. В том числе он напомнил, что депутаты приняли закон, предусматривающий дополнительные стипендии студентам-медикам, которые поступают в рамках целевого обучения.

Также озвучили предложение рассмотреть возможность реализации программы «Земский доктор» не только в поселках, но и в моногородах. В Саянске не хватает не только учителей, но и врачей. Эту проблему озвучила директор школы №7 Саянска Ольга Подгорнова.

- Вопрос больной, - подчеркнула руководитель образовательного учреждения. - При этом в нашем городе оказывают различную поддержку молодым специалистам - в частности, предоставляют квартиры, комнаты в общежитиях. Однако молодежь по-прежнему не очень охотно идет работать в школу. И такая ситуация наблюдается во многих образовательных учреждениях - нет замены пожилым учителям, которые собираются уходить на заслуженный отдых.

Олег Боровский назвал цифру: сейчас в Саянске требуется около 25 педагогов разного профиля. Всего же в городе семь школ.

Сергей Сокол отметил, что необходимо разработать специальную программу, а также увеличить количество бюджетных мест в педагогических вузах. Этот вопрос рассмотрят на заседании профильного комитета Законодательного Собрания.

Кроме того, жители Саянска обозначили необходимость строительства новой школы для микрорайонов Ленинградский и Мирный. По словам Сергея Сокола, этот вопрос будут обсуждать в рамках формирования областного бюджета на следующий год.

Представители молодежи и спортивного сообщества рассказали спикеру областного парламента, что в городе, который славится большими хоккейными традициями, нет крытого катка. По словам Олега Боровского, стоимость сооружения – около 16 миллионов рублей. При этом за счет местного бюджета могут быть оборудованы раздевалки, а также встроены кондиционеры, чтобы летом здесь можно было играть в теннис.

- Убежден, нужно идти на встречу пожеланиям молодежи и спортсменом, и развивать это направление в Саянске, - подчеркнул Сергей Сокол. - Вопрос обязательно внесем в повестку заседания комитета по социально-культурному законодательству.

Строят новый ФОК, школу искусств и возрождают добрые традиции

Также спикер посетил несколько социально-значимых объектов, благоустроенных и отремонтированных в рамках реализации проекта «Народные инициативы».

Сергея Сокола сопровождал Олег Боровский и депутат областного парламента от Саянска Ольга Безродных. Они посмотрели спортивную площадку школы №6, где оборудовали поле для игры в волейбол и установили уличные тренажеры. На работы потратили порядка 1,5 миллионов рублей. Педагоги образовательного учреждения рассказали, что дети теперь довольны, что могут заниматься спортом в комфортных условиях.

Также посетили библиотеку «Берегиня», где на средства «Народных инициатив» провели ремонт и закупили новые книги. К слову, учреждение уникально тем, что работает по возрождению народных традиций и культуры. Здесь создали музей - небольшой уголок русской избы со старинной мебелью и предметами интерьера.

На спортивной площадке возле школы №6 оборудовали поле для игры в волейбол и установили уличные тренажеры. Фото: Лариса ФЕДОРОВА

- Народное творчество – источник мудрости и красоты, - уверены сотрудники библиотеки. - Дети не должны быть Иванами, родства не помнящими. Поэтому прежде всего для них мы создали этот уголок старины - здесь можно прикоснуться к прошлому и понять, как жили наши предки.

Сергей Сокол пообщался с юными участниками фольклорного клуба и отметил, что в библиотеке царит особая, душевная атмосфера.

- Народные инициативы» это, по сути, единственные средства, которые муниципалитет сегодня может направить на первоочередные задачи и мероприятия в своей территории. И, главное, что при этом учитывается мнение самих жителей, – отметил Сергей Сокол. – Например, дизайн спортивной площадки возле школы разработали на основе рисунков самих школьников. А, посетив библиотеку, мы смогли убедиться, что учреждение давно вышло за рамки своего традиционного функционала – сегодня это точка притяжения жителей микрорайона разных возрастов, это настоящий клуб по интересам, и поэтому горожане выбрали именно этот объект при решении, куда направить средства «Народных инициатив». Мы, депутаты Законодательного Собрания, будем и дальше поддерживать этот нужный проект.

Кроме того, парламентарии посетили строящиеся объекты. Депутаты побывали на площадке нового физкультурно-оздоровительного комплекса, открытие которого запланировано на 9 ноября. Также на месте строительства детской школы искусств на 650 мест, которую введут в эксплуатацию в следующем году.

Встреча с молодежью и юбилей "Саянскхимпласта"

Председатель ЗС встретился и с молодыми специалистами города. Педагоги, медики, работники культуры рассказали о том, что в их городе делают для привлечения и поддержки специалистов, в каких вопросах ждут помощи областной власти.

В свою очередь Сергей Сокол отметил, что ему Саянск понравился. По его словам, это комфортный, красивый город, в котором приятно жить. И, безусловно, в нем есть перспективы для молодежи.

- Это первый город, который я посетил с начала работы нового созыва областного парламента, - сказал он. - Здесь же мы провели встречу с жителями по личным вопросам, которые станут традиционными в моих рабочих поездках. Мы будем выслушивать пожелания избирателей, включать их в работу, ставя соответствующие вопросы в совместной работе с правительством области и федеральным центром.

Так совпало, что рабочий визит Сергея Сокола совпал и с другим важным и радостным для жителей событием - юбилеем "Саянскхимпласта". Предприятие отмечает 50-летний юбилей! Спикер ЗС не мог не поздравить с этой датой сотрудников завода, многие из которых посвятили ему всю жизнь. Он побывал на празднике, который отмечали в Доме культуры.

- Дорогие друзья, уважаемые ветераны! - поприветствовал со сцены гостей Сергей Сокол. - Я вас поздравляю с этим замечательным праздником. Это дата важна не только для вас, но и для всей Иркутской области, для нашей химической промышленности. Уверен, что благодаря вам, эта отрасль будет развиваться и дальше. Завод пережил многое: период строительства и развития, период кризиса в 90-ые годы и дальнейшего восстановления. Сейчас вы идете вперед, внедряете современные технологии, заботитесь об экологии, модернизируете производство и помогаете городу. Самое главное - это вы, профессионалы, которые любят свою работу и свою малую родину. От имени всех депутатов областного парламента желаю вам счастья, здоровья и процветания!

Сергей Сокол встретился и с молодыми специалистами города. Фото: Лариса ФЕДОРОВА

Подводя итог рабочей поездки в территорию, Сергей Сокол заметил, что Саянск – молодой, современный благоустроенный, с довольно высоким уровнем жизни, вместе с тем есть необходимость в ремонте и строительстве ряда социальных объектов. Все озвученные руководством муниципального образования и самими горожанами вопросы взяты в проработку.

- Сегодня важно, чтобы эта работа была системной, - отметил спикер. - Территории не должны просить деньги на точечное решение тех или иных вопросов. Муниципалитеты должны быть уверены в завтрашнем дне и четко знать, какие конкретно объекты будут ремонтировать и строить в перспективе, в какие сроки. Это тема грамотного распределения межбюджетных трансфертов и их объемов. Мы обратим на нее внимание в рамках формировании областного бюджета.