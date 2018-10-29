в Улан-Удэ микроавтобус жениха арестовали у ворот ЗАГСа

СЕГОДНЯ 14:11 2018-10-29T14:50:46+03:00

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Бывает же! Или нарочно не придумаешь...Во всяком случае, история, которая произошла на свадьбе в Бурятии, больше похожа на сценарий к какой-то комедии. Представьте себе! Марш Мендельсона, жених и невеста только что обменялись кольцами и выходят из ЗАГСа, где их торжественно встречают многочисленные друзья и родственники. Что там по сценарию? Крики "Горько" и торжественные свадебные ритуалы? Скучно живете! Молодожена встретили...судебные приставы. Поздравили с торжеством и предложили проехать в отделение, чтобы оформить арест авто.

Как оказалось, возвращаясь с очередного выезда, судебные приставы около ЗАГСа микроавтобус, владелец которого значился злостным нарушителем правил дорожного движения. Однако водитель маршрутки не спешил платить по счетам, каждый раз откладывая это на "потом".

-«Следующий раз» наступил для правонарушителя при необычных обстоятельствах, - сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии. - Судебные приставы заблокировали микроавтобус и решили подождать, как будут развиваться события. Ожидание не затянулось: через несколько минут из ЗАГСа вышел должник, оказавшийся молодоженом.

Что поделаешь? Жених извинился перед гостями и лично сел за руль своей "ласточки", чтобы доставить ее под арест. Разумеется, долг - 13 тысяч рублей - был тут же оплачен. Судебные приставы проводили молодожена до машины и пожелали ему семейного счастья и соблюдения правил дорожного движения.

-По словам уже бывшего должника, зла на судебных приставов он не держит, поскольку понимает, что «затянул» с оплатой штрафов, - продолжают в Службе судебных приставов Бурятии. - Несмотря на то, что не в первый раз вступает в брак, этот день бракосочетания он запомнит надолго, так как такое количество людей в погонах еще ни разу не поздравляло его.

В ведомстве напоминают: лучше заплатить штраф вовремя, тогда можно заплатить в 2 раза меньше и избежать неожиданных встреч с судебными приставами.