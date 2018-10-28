Заключение экспертов: стройка возле дома в Иркутске, где произошло подтопление, велась с нарушениями

СЕГОДНЯ 17:08 2018-10-28T17:17:11+03:00

Заключение экспертов: стройка возле дома на улице 4-ой Железнодорожной в Иркутске, где произошло подтопление, велась с нарушениями. Фото: Антон БЕЛОКРЫЛОВ

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В Иркутске продолжают устранять последствия коммунальной аварии, из-за которой пришлось эвакуировать жителей дома по улице 4-ой Железнодорожной. И выяснять причины ЧП. Напомним, по предварительным данным произошел разрыв трубы на соседней стройке.

Две семьи остановились в гостинице, остальные разъехались по дачам и знакомым. «Комсомольской правде» в Иркутске удалось связаться с пострадавшими. Они рассказали, что соседняя стройка и раньше доставляла им неудобства.

Тем временем, на месте аварии провели еще одно выездное заседание КЧС под руководством мэра Иркутска Дмитрия Бердникова. На нем присутствовали представители аварийно-спасательной службы города нашего города, руководитель регионального Стройнадзора, сотрудники МЧС и другие специалисты.

- За прошедшие сутки сотрудники откачали воду из котлована и устранили прорыв, - сообщает администрация Иркутска. – Застройщик отсыпает котлован для укрепления подпорной стенки.

По предварительному заключению Службы государственного строительного надзора Иркутской области в проекте, прошедшем экспертизу, технические решения по устройству подпорной стенки отсутствуют. Более того, конструкцию установили в границах охранной зоны сетей водоснабжения, что и спровоцировало аварийную ситуацию.

- Угрозы для жильцов дома №23 по улице 4-ой Железнодороджной в настоящее время нет, - отметил руководитель Службы Госстройнадзора Борис Билалов.

Тем временем в администрации города принято решение остановить стройку до того момента, пока не станут ясны все причины произошедшего. Жителей уже проинформировали, что они могут вернуться в свои квартиры.