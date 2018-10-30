Повесил коньки на гвоздь: экс-форвард ХК «Байкал-Энергия» Евгений Иванушкин закончил карьеру из-за травмы
Свою блистательную игровую карьеру решил завершить один из самых ярких хоккеистов в истории иркутского хоккея с мячом и всего мирового бенди. Нападающий Евгений Иванушкин, который поиграл за иркутские «Сибскану-Энергию» и «Байкал-Энергию» в общей сложности 4 года, принял решение повесить коньки на гвоздь. Об этом легендарный форвард сам сообщил на своей страничке в соцсети.
- Каждому профессиональному спортсмену, когда-то приходится принимать решение о завершении своей спортивной карьеры, - пишет Женя. - Настал момент, когда и мне нужно делать такой шаг. Я очень долго думал об этом не легком для меня решении. И, сейчас, я с грустью в душе, но с полной уверенностью, взвесив все за и против, посоветовавшись со своей семьёй и пообщавшись со своими докторами, принял окончательное решение, завершить свою игровую профессиональную карьеру.
Январь 2017 года. Евгений Иванушкин как и обещал вернулся в Иркутск.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
После этого 7-кратный чемпион мира и 8-кратный чемпион России поблагодарил все клубы, всех тренеров и партнеров, с которыми играл на протяжении карьеры, а также сказал спасибо болельщикам.
Продолжить радовать нас своими голами 39-летний нападающий не смог по причине тяжелой травмы спины, из-за которой Женя пропустил практически весь прошлый сезон в составе «Байкал-Энергии». На лед он вышел лишь в марте, но все же успел помочь бело-синим завоевать бронзу чемпионата России.
Иркутские болельщики просто обожают Женю.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Напомним, Евгений Иванушкин всегда отмечал, что вырос в классного хоккеиста именно в Иркутске. В 2004 году он перешел из нашей «Сибсканы» в архангельский «Водник», после чего попал в сборную России. Затем в карьере Жени было несколько сверхудачных сезонов в московском «Динамо». В январе 2017 года Евгений, как и обещал вернулся в Иркутск, и примерил форму «Байкал-Энергии». Примечательно, но именно в составе нашего клуба он забил свой юбилейный 1000 мяч в чемпионатах России. Теперь легенда №88 попробует свои силы в качестве помощника главного тренера московского «Динамо», куда форвард вернулся этим летом.
Евгений Иванушкин и вся его большая семья. Фото: Татьяна ГЛЮК.
ДОСЬЕ «КП»
Евгений Иванушкин
Родился: 26 июля 1979 года в Краснотурьинске.
Клубы в карьере
«Маяк» (Краснотурьинск) — 1995-2001,
«Сибскана-Энергия» (Иркутск) — 2001-2004,
«Водник» (Архангельск) — 2004/2005,
«Динамо-Москва» (Москва) — 2004-2016 (по декабрь),
"Байкал-Энергия" (Иркутск) - с января 2017 по март 2018.
В чемпионатах России провёл 570 матчей, забил 1019 мячей
Достижения
Заслуженный мастер спорта России
7-кратный чемпион мира (2006, 2007, 2008, 2013, 2014, 2015, 2016)
8-кратный чемпион России (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013),
3-кратный обладатель Кубка мира (2004, 2006, 2007)
7-кратный обладатель Кубка России (2005 — весна, 2005 — осень, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012)
2-кратный обладатель Кубка Европейских чемпионов (2004, 2006)
13 раз входил в список «22-х лучших» игроков чемпионата России (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016)
Женя честенько заглядывал в студию радио "Комсомольская правда" Иркутск на 91,5 FM. Всегда ждем тебя в гости, Женя!Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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