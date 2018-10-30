2018-10-30T07:22:34+03:00
Общество

Крупнейшая птицефабрика Иркутской области модернизируется

«Саянский бройлер» выполняет задачу по обеспечению внутреннего рынка куриным мясом
Дарья АМУРСКАЯ.
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Крупнейшая птицефабрика Иркутской области модернизируетсяКрупнейшая птицефабрика Иркутской области модернизируетсяФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В рамках «Агропромышленной недели», главного ежегодного сельскохозяйственного форума Иркутской области, свои достижения в сфере производства сельхозпродукции продемонстрировали многие предприятия агрокомплекса региона, в том числе, конечно, и «Саянский бройлер» - один из крупнейших производителей мяса кур.

Как рассказал Владислав Буханов, председатель совета директоров ООО «Саянский бройлер», с 2010 года предприятие продолжает модернизацию производства. Основная ее часть уже выполнена. Ежегодно на птицефабрике обновляют по шесть птичников, которые удлиняются с целью увеличения количества посадочных мест. При этом каждый птичник оборудуется современным климат-контролем импортного производства.

Модернизация каждого птичника дает рост производства 600 тонн в год. То есть по итогам всех мероприятий выпуск мяса птицы возрастет на 3 тыс. тонн.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Также по итогам 2018 года предприятие впервые выйдет на объем производства товарной продукции, превышающий 30 тыс. тонн. Сюда входит не только мясо птицы, но и полуфабрикаты.

В структуре птицефабрики есть инкубатор на 18 млн яиц. В этом году в рамках модернизации «Саянский бройлер» устанавливает еще один такой же.

Кстати, корма для птиц предприятие производит самостоятельно. Начинали с выращивания пшеницы в ПАО «Куйтунская Нива». Затем было принято решение заняться рапсом. В этом году данной масличной культурой засеяли почти 4 тыс. га и собрали 8 тыс. тонн, полностью обеспечив годовую потребность птицефабрики. Урожайность составила 25 центнеров с гектара. Для нашего региона это очень хороший показатель.

Сейчас на базе опытной площадки по выращиванию нескольких сортов рапса, созданной «Саянским бройлером» в Куйтунском районе, Министерство сельского хозяйство Иркутской области обучает фермеров.

Что касается основной продукции «Саянского бройлера» - мяса кур, то в этом году на нее ажиотажный спрос. Причина - в закрытии ряда аналогичных производств в европейской части страны и в проблемах с поставками свинины, из-за которых производители колбас стали использовать больше куриного мяса. Чтобы обеспечить внутренний рынок продукцией, предприятие отказалось от экспорта в Монголию.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

При этом в Иркутской области оно постоянно расширяет географию своего присутствия.

В этом году магазины под брендом «Саянский бройлер», которые открывают партнеры-лицензиаты, появились в Черемхове. С 1 января 2019 года во всех торговых точках, где бы они ни находились, будет действовать дисконтная система.

www.s-broiler.ru

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