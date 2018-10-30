Как начинающим бизнесменам открыть свое дело

СЕГОДНЯ 09:35 2018-10-30T09:37:20+03:00

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Как известно, предпринимательству сегодня уделяется огромное внимание. Еще бы, ведь давно известно, будет процветать оно, будет процветать и вся страна. При этом все больше своим бизнесом хочет заниматься молодежь. И здесь молодым предпринимателям оказывается всяческая помощь. Создаются специальные гранты, программы и структуры, которые могут помочь начинающему бизнесмену избежать серьезных ошибок и сделать так, что собственное дело начнет стремительно идти в гору.

Главная такая структура в Приангарье - Фонд поддержки предпринимательства Иркутской области (ФПП). Вот уже пять лет как предприниматели, которые делают первые шаги в бизнесе, получают всю необходимую информацию от профессиональных сотрудников не только в теории, но и на практике.

- Наша задача - реализация государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Иркутской области через информационно-консультационное сопровождение деятельности предпринимателей, - рассказывает директор Фонда поддержки предпринимательства Иркутской области Наталья Давыдова. - В состав нашего фонда входят пять центров: центр поддержки предпринимательства, центр кластерного развития, региональный центр инжиниринга, центр сертификации, стандартизации и испытаний (коллективного пользования) и центр поддержки экспорта.

Что немаловажно, все консультации, обучение, бизнес-тренинги, маркетинговые исследования, анализ потенциала предприятия, семинары в фонде проводятся бесплатно. Кроме того, в ФПП есть программа компенсации расходов и возмещения затрат предприятия на участие в выставках как на территории Иркутской области, так и за рубежом.

А теперь о том, кто и как может обратиться в ФПП. Сразу скажем, руководителям фонда не важно, в какой сфере и в какой отрасли осуществляет свою деятельность бизнесмен. Поддержка здесь оказывается всем.

- Главное, чтобы у вас были желание и какая-то идея, - продолжает Наталья Давыдова. - Наши специалисты ее оценят, привлекут сторонних специалистов, которые помогут ее развить, коммерциализировать и внедрить в производство. Мы поможем начинающим бизнесменам на всех этапах избежать распространенных ошибок.

Еще одна задача ФПП - подготовить предпринимателя к участию в региональных и федеральных программах. Попадут туда, конечно, не все, но поддержку по каждому направлению, начиная от повышения уровня образования, проведения маркетинга, модернизации производства и заканчивая выездом на различные выставки за пределы Иркутской области, гарантируем каждому.

Ну а для тех предпринимателей, которые уже достигли какого-то успеха, но все равно желают научиться чему-то новому, в ФПП есть собственные образовательные программы. Продолжительность каждой около 2,5 месяца. По результатам слушатели получают сертификат о повышении квалификации по направлению «Предпринимательство». После этого бизнесмены начинают смотреть на свое дело под другим углом и открывают для себя новые перспективные направления развития и новые ниши для применения своих знаний и опыта.

- За пять лет работы услугами нашего фонда воспользовались почти 10 тысяч предпринимателей, - говорит Наталья Давыдова. - Большинство из них добились успехов. Например, руководители компании АЛИТ ТМ, которые создали собственное импортозамещающее предприятие по производству газобетона. Или основатели спортивного клуба «Коловрат» из Усолья-Сибирского, которым мы подготовили бизнес-план, помогли съездить на выставку по франчайзингу. Теперь у них четыре зала в Иркутске, в которых занимается более 300 детей.

На достигнутом руководители ФПП останавливаться не намерены и уже ищут новые форматы поддержки предпринимателей. Опираясь на современные тенденции и опыт прошлых лет, ФПП определил ряд приоритетных направлений в развитии поддержки: это социальное и молодежное предпринимательство, производство, сельское хозяйство, экспорт.