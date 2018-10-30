«Байкал-Энергия» и En+: вместе к новым победам

СЕГОДНЯ 10:02 2018-10-30T11:26:03+03:00

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Ну что, болельщики «Байкал-Энергии», уже достали из шкафов запылившиеся шарфы, шапки, фирменные жилетки, флаги, дудки и другую атрибутику любимой команды? Через три дня бело-синие откроют новый сезон в чемпионате России, а пока самое время подвести итоги тренировочных сборов, а также двух турниров - Кубка России и Кубка мира, где наши хоккеисты успели сыграть. Именно там в сентябре и октябре иркутяне закладывали базу для будущих побед, отталкиваясь от основы, созданной за многие годы сотрудничества с En+ Group Олега Дерипаски.

- Все, что было намечено, мы выполнили, - рассказывает главный тренер «Байкал-Энергии» Андрей Рушкин. - Этот этап был очень важен для становления нового коллектива, ведь в межсезонье состав серьезно изменился. Вместо покинувших состав лидеров пришли молодые игроки, из которых мы хотим строить команду на будущее. Да, на Кубке России, где играли с лучшими командами страны, мы не смогли выйти из группы, зато удалось проверить ребят в деле и понять, кто чего стоит. Более качественно сыграли на Кубке мира, но бороться с лучшими шведскими клубами нам пока тяжело.

Смогут ли действующие бронзовые призеры чемпионата России подойти к старту главного турнира сезона - Суперлиги, узнаем совсем скоро. В первых турах наших парней ждет непростое выездное турне. С 3 по 9 ноября им предстоит вояж Красногорск - Сыктывкар - Архангельск, где поборемся с «Зорким», «Строителем» и «Водником» соответственно. Ну а в Иркутск хоккейные баталии придут 12 ноября. В этот день нас ждет матч с приставкой «супер». К нам пожалует чемпион России двух последних лет - хабаровский «СКА-Нефтяник».

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

- Задача на сезон, как всегда, одна - победа в каждом матче и борьба за медали, - говорит директор «Байкал-Энергии» Василий Донских. - После трех сезонов в тройке призеров планку опускать нельзя, простым выходом в плей-офф ограничиваться не планируем. Кстати, хотел бы отметить роль генерального спонсора и единственного учредителя команды - компании En+ Group. Без многолетней поддержки не было бы ни стадиона, ни неоднократного призерства в чемпионатах России, ни детской школы хоккея, ни уважения области за спортивные достижения в этом виде спорта как в стране, так и за рубежом, ни самой команды. Даже в сложный для компании период ее руководство продолжает финансирование команды, понимая, какую роль русский хоккей играет для жителей Иркутской области, любителей этой игры. И даже сейчас, когда компания находится под жесткими американскими санкциями, компания планирует развивать в Иркутске и команду, и хоккей.

- У «Байкал-Энергии» хорошая история побед и титулов, среди которых завоевание Кубка России и медали чемпионата России, - комментируют в компании. - Поэтому поддержка команды, являющейся гордостью Иркутской области, безусловно, один из приоритетных для нас проектов. Спорт в целом - одно из важнейших направлений нашей социальной политики. Мы поддерживаем не только взрослую, но и детскую команду. Благодаря этому работа с детьми ведется и зимой, и летом.

Еще одна хорошая новость для иркутских любителей бенди: долгожданное начало строительства нового Ледового дворца. Современнейшая арена на 6000 зрителей появится к чемпионату мира по хоккею с мячом, который пройдет в Иркутске с 29 марта по 5 апреля 2020 года.

- Я считаю, что это знаковое событие для Иркутска и спортивного движения области, - уверен Василий Донских. - Ведь новый дворец даст возможность продлить хоккейный сезон до 11 месяцев в году и сделать подготовку хоккеистов более качественной. А иркутские ребятишки будут овладевать азами хоккея с мячом не в мороз, не в снег и пургу, а в комфортных условиях современной арены мирового уровня. Ну а пока мы, благодаря En+, смогли реконструировать базу на стадионе «Рекорд». Также приобретено уникальные заливочные машины и оборудование для искусственного льда.

К первым играм «Байкал-Энергия» подходит практически в боевом составе. Не сможет помочь команде только защитник Виталий Денисов, который после тяжелой травмы колена совсем недавно приступил к тренировкам и пока не набрал нужную форму. Кстати, не исключено, что команду пополнят еще несколько новичков. Дозаявочный период открыт до 31 декабря.