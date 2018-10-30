СЕГОДНЯ 11:54 2018-10-30T12:12:37+03:00

Фестиваль «Лукоморье на Байкале» второй год подряд признан лучшим туристическим событием России.

Для участия в нем приезжают мастера со всего света

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В Нижнем Новгороде состоялся финал национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards». В конкурсе приняли участие почти 600 проектов из 60 регионов страны. Три идеи сибиряков заслужили особого признания.

Второй год подряд международный фестиваль деревянной скульптуры «Лукоморье на Байкале» побеждает в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры». Культурное событие, которое проходит вблизи села Савватеевка Ангарского округа уже стало визитной карточкой Иркутской области. В этом году здесь представляли свои работы мастера со всего света: Аргентины, Бразилии, Эквадора, Германии, Ирана, Израиля, Китая, Японии, Монголии.

- Фестиваль является одним из самых узнаваемых и популярных в регионе, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области, - С 2017 его финансовую поддержку взяло на себя министерство культуры РФ, что подчеркивает его культурную значимость для страны.

Также лауреатом престижной премии стал фестиваль-конкурс «Братск-Зальцбург» в номинации «Лучшее детское туристическое событие».

А всероссийские соревнования по плаванию на открытой воде «Братская миля» наградили в секции «Лучшее туристическое событие в области спорта».