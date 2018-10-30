В сентябре продуктовая корзина иркутян подешевела на 74 рубля

СЕГОДНЯ 13:08 2018-10-30T13:14:14+03:00

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Ужины, обеды, завтраки… Любая хозяйка знает, что на домашнее меню уходит львиная часть наших доходов. Поэтому любое снижение цен греет душу. В сентябре многие продукты в магазинах Иркутской области подешевели. Привычный набор ингредиентов для простых и популярных блюд обойдется в меньшую сумму, чем в августе. Стали меньше ценники на картофель, белокочанную капусту, морковь, репчатый лук, соленую сельдь, баранину, черный перец, карамель и печенье.

- На 1,8% (74,15 рубля) подешевела минимальная продуктовая корзина в Иркутской области в сентябре 2018 года по сравнению с августом, - сообщают в Службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области. - Теперь ее общая стоимость составляет 4053,25 рубля, что больше, чем в сентябре прошлого года (тогда она стоила 3839,62 рубля).

Если же сравнивать нас со столичными городами, то у нас трапеза, бесспорно, получается дешевле. В Москве минимальный набор продуктов обойдется в 4718 рублей, в Санкт-Петербурге - в 4690 рублей. Даже в соседней Бурятии он стоит немного больше - 4138 рублей.

Надо ли говорить, но по факту мы тратим на еду больше. Например, общепит никто не отменял. Бизнес-ланч в кафе Иркутска в среднем обойдется в 200 - 250 рублей, в студенческой столовой - в 100 - 120 рублей. Да и, будем откровенны, не все из нас довольствуются скромным ужином из вареной грудки и гречки. Сладости, копчености, недешевые колбасы, икра - многие сибиряки любят порадовать себя сытными блюдами. Поэтому и уложиться в скромные цифры, предусмотренные продуктовой корзиной, весьма непросто.

КОНКРЕТНО

Как изменялись цены на продукты *(кг, руб.)

Январь Сентябрь

Картофель 26,0 26,54

Морковь 37,38 42,89

Белокочанная капуста 18,28 18,81

Соленая сельдь 182,73 179,71

Баранина 382,69 381,43

Черный перец 2105,59 2121,00

Карамель 227,86 228,50

Печенье 148,62 148,57

*По данным Иркутскстата.

Продуктовая корзина подешевела: диетолог из Иркутска рассказала, как составить меню на 4 тысячи рулей в месяцФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

МНЕНИЕ ДИЕТОЛОГА

Любовь РЕШЕТНИК, заведующая кафедрой детских болезней Иркутского медуниверситета, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ:

На 4 тысячи рублей можно составить меню

- В целом на 4 тысячи рублей в месяц можно прожить, то есть в день получается чуть больше 100 рублей. И даже можно составить рациональное меню. Оно будет похоже на тот рацион, который предлагают больным в стационарах, то есть сбалансированное по количеству белков, жиров, углеводов. И при этом легкое, не приводящее к набору лишнего веса. Но в нем не должны быть только булки или, к примеру, лапша быстрого приготовления. Обязательно необходимо есть и овощи, и фрукты, и мясо. С этим, кстати, в Сибири проблемы: мы недостаточно потребляем яиц, рыбы, мяса. И все-таки, конечно, нельзя постоянно питаться в рамках потребительской корзины. Иногда стоит включать в меню и морскую рыбу, и фрукты, и другие продукты, цены на которые явно выше, чем можно себе позволить на 130 рублей в сутки. В противном случае ограниченный рацион может привести к различным заболеваниям. А вот от вредных, но дорогих продуктов типа колбас, тортов и фастфуда лучше вообще отказаться.

КСТАТИ

Пример полезного рациона

Завтрак:

- каша овсяная молочная с маслом, 180 г;

- чай с сахаром, 200 г;

- булочка сдобная – всего 27 руб.

Второй завтрак:

- хлеб с сыром, 25 г;

- чай с сахаром и молоком, 250 г – всего 15 руб.

Обед:

- борщ со сметаной, 350 г;

- мясо отварное, 100 г – всего 45 руб.

Ужин:

- рыба отварная, 60 г;

- картофель запеченный, 200 г;

- компот, 200 г – всего 50 руб.

Итого: 135 руб.