Олег Причко: Мы заинтересованы в том, чтобы жить и работать в успешном регионе

СЕГОДНЯ 05:00 2018-10-30T11:35:42+03:00

В этом году «РобоСиб» станет еще интереснее: на его площадках пройдут соревнования не только по робототехнике, но и по профессиональному мастерству. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Холдинг En+ Group Олега Дерипаски ежегодно тратит несколько сотен миллионов рублей на социальные проекты в Иркутской области. Поддержку оказывают больным детям, спортивным командам, реализуют образовательные проекты, экологические акции и многое другое. Политика компании такова: все это помогает развитию региона, от которого напрямую зависит стабильная и успешная работа бизнеса. О социальной ответственности как деловой стратегии рассказал Олег Причко, генеральный директор «Иркутскэнерго» - одной из ключевых компаний En+ Group в Восточной Сибири.

Если область процветает - развивается и наш бизнес

- Холдинг стремится содействовать всестороннему развитию региона по нескольким ключевым направлениям, - отметил Олег Причко. - Это экология, развитие территорий в широком смысле, спорт, поддержка инфраструктурных проектов, защита памятников истории и культуры, помощь ветеранам и инвалидам. В перечисленных областях En+ Group сотрудничает с органами власти, общественностью и некоммерческими организациями. Все социальные программы носят долгосрочный характер. Руководство всей группы и компаний, которые в нее входят, понимают, что регионы, где расположены наши предприятия, - это те же самые территории, на которых живут сотрудники, члены их семей, родственники и знакомые. Мы прекрасно знаем, что, если человек живет комфортно, то на работу он ходит с удовольствием.

По словам Олега Причко, только в 2017 году на социальные программы выделили несколько сотен миллионов рублей.

- Среди сотрудников предприятий, членов их семей и окружающих наша работа ценится, она престижна, - говорит Олег Николаевич. - Поэтому на учебу по энергетическим специальностям, а позже на работу в компании En+ Group, идут сильные выпускники школ. Мы начинаем работать уже со старшеклассниками - нашим будущим коллективом.

Экономика Иркутской области активно поддерживается со стороны энергетиков, ведь мы обеспечиваем самые низкие тарифы в стране. Поэтому мы продолжаем системно заботиться о развитии региона: если он процветает, то развивается и наш бизнес.

Забота об экологии - приоритетное направление

В Иркутской области активно реализуются и общероссийские программы En+ Group.

- Прежде всего, мы очень ответственно относимся ко всему, что связано с окружающей средой, - говорит Олег Причко. - Именно поэтому с 2011 года в Иркутской области реализуется комплексная программа En+ по защите Байкала и заповедных территорий России от неблагоприятных экологических воздействий.

В нее, в свою очередь, входят социальные, научные, образовательные и просветительские проекты. Самый известный из них - акция «360», направленная на сохранение и защиту Байкала.

По статистике, за годы существования участниками акции стало около 144 тысяч человек. Причем это не случайные люди, а те, кто доказал, что разделяет экологические идеалы: чтобы стать волонтером, нужно реализовать соответствующий проект. Кстати, сегодня по инициативе En+ Group создается Иркутское региональное отделение национального совета по корпоративному волонтерству. Мы видим, что интерес к волонтерскому движению в регионе очень высок.

Кроме того, с 2013 года в Иркутске проводится фестиваль «РобоСиб». Его организаторами выступают En+ Group и Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело». Фестиваль проходит в рамках всероссийской программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России», которую фонд реализует с 2008 года. Только в прошлом году его участниками стало свыше 700 школьников и студентов. В этом году «РобоСиб» станет еще интереснее: на его площадках пройдут соревнования не только по робототехнике, но и по профессиональному мастерству.

Фестиваль пройдет в конце ноября. Его победители в 2019 году примут участие во Всероссийском технологическом фестивале PROFEST в Москве.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

О спорт, ты - жизнь!

Компания особое внимание уделяет и спорту. Так, поддержка хоккейного клуба «Байкал-Энергия» по-прежнему остается одним из приоритетов компании, ведь En+ Group - его генеральный спонсор и единственный учредитель.

- При том что клуб находится в числе фаворитов группы «Восток» и может похвастаться хорошей историей побед и титулов, нельзя сказать, что получение Кубка России или золотой медали чемпионата страны является самоцелью, - говорит Олег Причко. - Нет, наша главная цель - это та ребятня, те пацаны и девчонки, которые смотрят на игру мастеров и хотят им подражать. Потому что таким образом у них - тех людей, которым мы в конечном итоге передадим свои рабочие места, - с детства формируется тяга к здоровому образу жизни.

При этом мы понимаем, что ни о какой серьезной подготовке не может идти речь, если нет соответствующей базы. Поэтому мы профинансировали строительство трибун, базы для профессиональной команды на стадионе «Рекорд», приобрели оборудование для искусственного льда, уникальные заливочные машины - помогли команде крепко встать на ноги.

Компания «Востсибуголь», также входящая в En+ Group, поддерживает Федерацию спортивной борьбы города Иркутска, помогает детским спортивным командам: футболистам и дзюдоистам в Черемхове, хоккеистам в поселке Алгатуй Тулунского района.

Вообще, в группе с особой заботой относятся к подрастающему поколению.

- Компания является одним из генеральных спонсоров Иркутского отделения Российского детского фонда с 2001 года, - говорит Олег Причко. - Будучи крупной компанией, мы практически каждый день получаем просьбы о помощи ребятишкам. Чтобы наиболее рационально использовать ресурсы, мы и работаем с Российским детским фондом: они профессионально разбираются в вопросах предоставления медикаментов и консультаций врачей. На наш взгляд, это самая правильная форма сотрудничества: мы передаем ресурсы специалистам, которые эффективно их распределяют.

За 17 лет удалось добиться многого: в 2008 году в Иркутской области была ликвидирована многолетняя очередь на получение детьми слуховых аппаратов. Второе десятилетие компания ежегодно приобретает необходимые расходные медицинские материалы для детей, больных сахарным диабетом. Одними из первых поддержали программу Иркутского отделения фонда «Детский туберкулез» и начали выделять средства на приобретение реабилитационного оборудования для областных специализированных детских диспансеров. В 2014 году в партнерстве с Иркутским отделением Российского детского фонда запустили социальный проект «Библиотека «Добрый свет». Главная идея - познакомить ребят с местными авторами, поэтому, как правило, выпускаются книги либо наших земляков, либо о нашем крае. Несколько лет назад En+ Group пригласила фонд к участию в новом проекте - организации летнего образовательного лагеря для детей на берегу Байкала. Идею успешно реализовали в 2016-2017 годах.

- Кроме того, мы поддерживаем относительно «молодую» программу «Скорая социальная помощь», отвечая на те обращения, по которым помощь требуется безотлагательно, - продолжает Олег Причко.

В 2019 году, по словам гендиректора «Иркутскэнерго», обязательно будут продолжены программы, являющиеся для группы стратегическими: проект «360», проведение фестиваля «РобоСиб» и многие другие.

Еще одно важное направление - большая профориентационная работа совместно с ИрНИТУ. Корпоративный учебно-исследовательский центр продолжит подготовку талантливых и перспективных студентов политеха для работы в сфере энергетики, продолжится поддержка «Байкал-Энергии» и финансирование грантовых проектов Иркутского отделения Русского географического общества.

СКАЗАНО

Олег ПРИЧКО, гендиректор «Иркутскэнерго»:

- Мне лично очень приятно осознавать, что в числе 101 волонтера «Иркутскэнерго», которые в 2011 году первыми вышли убирать мусор на побережье Малого Моря, был и я. У меня даже сохранились три бейсболки разных цветов - надеваю их поочередно. Приятно чувствовать себя причастным к замечательному проекту «360», который перерос во всероссийское движение!