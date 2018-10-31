Как в сериале: пенсионер из Иркутской области выследил и задержал грабителя-рецидивиста

СЕГОДНЯ 10:24 2018-10-31T13:30:46+03:00

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Об ограблении продуктового магазина, в котором его жена работала бухгалтером, 60-летний пенсионер из поселка Юрты Тайшетского района Садыртын Сайфуллин, узнал еще раньше полицейских и хозяйки павильона. Просто перепуганная продавщица, которой только что угрожал вооруженный налетчик, в первую очередь почему-то решила позвонить именно жене Садыртына.

Мужчина тут же посадил супругу в машину и помчался на место преступления, но застать грабителя там уже не успел. Оказалось, тот, сняв с продавщиц золотые украшения, забрав всю выручку из кассы, а заодно прихватив с собой пару палок самой дорогой колбасы, скрылся.

- Что делать, вызвали полицию, и пошли ждать ее на улицу, - рассказывает "Комсомольской правде в Иркутске" Садыртын Сайфуллин. – Девчонки продавщицы вышли на крыльцо, и как закричат: да это же он нас ограбил, показывая на мужика, который стоит метров в 100. Тот услышал, и побежал, я бросился за ним.

А дальше все пошло как по сценарию боевика. Преступник добежал до железнодорожного переезда, как раз в тот момент, когда по нему проходил товарный поезд. И по закону подлости успел проскочить на другую сторону перед самым составом, а Садыртын остался на другом «берегу». Ждать пока товарняк пройдет, чтобы продолжить погоню смысла не было. Под проезжающим составом Садыртын лишь увидел, как сверкали пятки грабителя.

- Я вернулся к магазину, а там уже и хозяйка Валентина Игнатюк подъехала, - продолжает Садыртын. – Говорю ей, что я мол упустил преступника, но отчаиваться не стоит, далеко он убежать не мог, поселок то маленький, садись в машину, поедем, поищем его. Такой ход я подсмотрел в своем любимом сериале «След».

И он сработал! Идти по следу злодея сыщику-любителю долго не пришлось, проехав две улицы, Садыртен и Валентина заметили похожего на беглеца мужчину. Тот спокойно сидел на детской деревянной горке, и даже не думал вновь бежать.

- Подошли к нему, и говорим: ты зачем магазин ограбил, немедленно возвращай деньги, - говорит Садыртен. – А он отвечает: ничего я не грабил, и тычет в лицо нам 400 рублями, мол, это все что у меня есть. Я заглядываю в его пакет, и вижу там ворованную колбасу и хлеб.

Отпираться смысла больше не было. Тут и наряд полиции подъехал. Обыскав воришку оперативники нашли у него в кармане два ножа, и те самые ворованные деньги. Их он успел спрятать в ..трусы. Но и это еще не все. Выяснилось, что пенсионер благодаря своей смекалке поймал рецидивиста. В этот же день, перед тем, как ограбить продуктовый, 36-летний ранее судимый житель Красноярского края, успел отобрать на улице сумку у 82-летней бабушки, и обчистить квартиру. Кстати, именно там он похитил ножи, которыми затем угрожал продавщицам.

- В такой ситуации я никогда раньше не был, всю жизнь проработал дальнобойщиком, - говорит Садыртын. – А выследить преступника помогло то, что все свое свободное время я смотрю детективные сериалы. Очень нравится «След», «Морозова», ну и конечно видел все сезоны «Улиц разбитых фонарей». Еще детективы читать люблю. Правда, признаю небольшую ошибку. Не подумал, что злодей может быть вооружен. Мне за это участковый уже высказал. Что бы стал делать в этом случае? Схватил бы какую-нибудь деревяшку и отбился бы.

Теперь полицейским Тайшета стоит всерьез призадуматься, не взять ли любителя криминальной хроники в свой штат. Пока же сыщики наградили Садыртена благодарственным письмом. А он в ответ пообещал никогда не проходить мимо чужой беды.