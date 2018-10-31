Варанов поймали в самолете рейсом "Иркутск-Москва"

СЕГОДНЯ 11:46 2018-10-31T13:30:46+03:00

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Чьих будете? На этот вопрос сейчас пытаются ответить проверяющие, которые выясняют - откуда же появились два варана на борту рейса "Иркутск-Москва". Напомним, ящерицы свободно бегали по самолету между рядами. "Безбилетников" поймали члены экипажа. Оставшийся путь пресмыкающиеся провели в коробке. При этом хозяев экзотических путешественников так и не нашли. Кстати, стоит только догадываться, как другие пассажиры отреагировали на неожиданное соседство. Особенно учитывая, что вид у ящериц весьма грозный: в длину они достигают 50 (!) сантиметров, хоть и не ядовиты.

Тем не менее, перелет они перенесли хорошо. В настоящее время находятся в одном из столичных центров для животных на карантине

- Специалисты определили вид - калимантанские безухие, - сообщили в пресс-службе мэра Москвы. - Вид редкий, в естественных условиях встречающийся на северо-западе острова Калимантан (Борнео) в штате Саравак (Восточная Малайзия).

В аэропорту Иркутск, узнав о внештатной ситуации на борту, уже начали свою проверку. Как на досмотре не заметили варанов? Или перед этим борт летал в жаркую страну, где ящерицы самостоятельно забрались в самолет?

- На эти все вопросы мы сейчас пытаемся найти ответ, - объяснили в пресс-службе аэропорта Иркутска.

Тем временем на тему, откуда появились экзотические пассажиры, порассуждали и другие специалисты.

- Несколько лет назад варанов часто завозили в Иркутск - был спрос на экзотику, - говорит руководитель зоогалереи Иркутска Вадим Ивушкин. - Но в последние годы заниматься этим невыгодно. В нашей стране есть только несколько предпринимателей, которые перевозят варанов легально. Но они живут не в Иркутске. Поэтому я могу предположить, что ящерицы эти являются контрабандой. Поэтому и хозяин до сих пор не нашелся.