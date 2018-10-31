2018-10-31T13:30:46+03:00
Общество

Варанов поймали в самолете рейсом "Иркутск-Москва"

Хозяин ящериц так и не нашелся
Ольга БУЕВА
Поделиться:
Варанов поймали в самолете рейсом "Иркутск-Москва". Фото: Московский зоопаркВаранов поймали в самолете рейсом "Иркутск-Москва". Фото: Московский зоопарк
Изменить размер текста:

Чьих будете? На этот вопрос сейчас пытаются ответить проверяющие, которые выясняют - откуда же появились два варана на борту рейса "Иркутск-Москва". Напомним, ящерицы свободно бегали по самолету между рядами. "Безбилетников" поймали члены экипажа. Оставшийся путь пресмыкающиеся провели в коробке. При этом хозяев экзотических путешественников так и не нашли. Кстати, стоит только догадываться, как другие пассажиры отреагировали на неожиданное соседство. Особенно учитывая, что вид у ящериц весьма грозный: в длину они достигают 50 (!) сантиметров, хоть и не ядовиты.

Тем не менее, перелет они перенесли хорошо. В настоящее время находятся в одном из столичных центров для животных на карантине

- Специалисты определили вид - калимантанские безухие, - сообщили в пресс-службе мэра Москвы. - Вид редкий, в естественных условиях встречающийся на северо-западе острова Калимантан (Борнео) в штате Саравак (Восточная Малайзия).

В аэропорту Иркутск, узнав о внештатной ситуации на борту, уже начали свою проверку. Как на досмотре не заметили варанов? Или перед этим борт летал в жаркую страну, где ящерицы самостоятельно забрались в самолет?

- На эти все вопросы мы сейчас пытаемся найти ответ, - объяснили в пресс-службе аэропорта Иркутска.

Тем временем на тему, откуда появились экзотические пассажиры, порассуждали и другие специалисты.

- Несколько лет назад варанов часто завозили в Иркутск - был спрос на экзотику, - говорит руководитель зоогалереи Иркутска Вадим Ивушкин. - Но в последние годы заниматься этим невыгодно. В нашей стране есть только несколько предпринимателей, которые перевозят варанов легально. Но они живут не в Иркутске. Поэтому я могу предположить, что ящерицы эти являются контрабандой. Поэтому и хозяин до сих пор не нашелся.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Дмитрий Солоников: Новый год и должен быть главным праздником - людям надоела политика
Директор Института современного государственного развития прокомментировал «КП» то, как россияне воспринимают современные праздники и их место в своей жизни — согласно свежему опросу ВЦИОМа...
Новости 24
Пропали без вести: в Братске продолжаются поиски двух подростков
Нашли по ориентировке: в Братске задержан водитель, который сбил 17-летнюю девушку и скрылся
Водителю, который в пьяном виде, сбил 9 полицейских в Иркутске, продлили срок ареста
Помог незаконно отобрать квартиру: афериста-риелтора и его подельников осудили в Ангарске
Иркутских предпринимателей приглашают принять участие в опросе «БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ»
Отдала все сбережения: братчанка попалась на удочку мошенников, поверив, что с ее счета пытаются снять деньги
Иркутская область должна включиться в проект создания национальной службы санавиации
День народного единства 2018 в Иркутске: полная программа мероприятий на 4 ноября
«Единая Россия» в ЗС Иркутской области начала формировать единый реестр наказов избирателей
В Ангарске рухнуло межэтажное перекрытие одного из магазинов
Мужчина упал с плотины ГЭС в Братске
Депутаты ЗС поздравили ИГУ со 100-летием
Смертельное ДТП в Иркутской области: один человек погиб, четверо в больнице
В Тайшетском районе местные жители помогли поймать вора
Сергей Сокол предложил продлить льготу по налогу на имущество для муниципальных учреждений
Сосед оказался вором: в Иркутске мужчина украл имущество на 87 тысяч рублей
Нелегал из Узбекистана убил сторожа в Нижнеудинске
Спикер ЗС поблагодарил ветеранов комсомола за вклад в развитие Иркутской области
Только не «Лексус»: житель Иркутска оплатил задолженность по алиментам после ареста автомобиля
«Симфонию дружбы» сыграют иркутяне с музыкантами из Китая
На борту самолета Иркутск - Москва бегали экзотические вараны
В Иркутске расскажут об операции «Уран» Великой Отечественной войны