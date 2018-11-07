СЕГОДНЯ 11:39 2018-11-07T13:18:38+03:00

«Я давно решила, что если разденусь, то только для Плейбоя»: иркутянка снялась для популярного эротического журнала. Фото: личный архив героя

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Какая современная девушка не мечтает увидеть свое фото на обложке журнала? Вот и 25–летняя иркутская модель Анастасия Оглоблина грезила сняться для глянца. И для какого!

- Всегда хотела, чтобы мой снимок напечатали в самом популярном эротическом журнале мира – Playboy, - признается Анастасия Оглоблина. – И вот однажды увидела в социальной сети объявление о поиске моделей для Плейбоя. Отправила заявку и свои фото.

playboy_russia Фото иркутянки в журнале Плейбой

playboy_russia Анастасия Оглоблина: иркутянка на обложке Плейбоя

А портфолио у Анастасии впечатляющее! За плечами региональные конкурсы красоты, фотосессии, выступления на соревнованиях по фитнес-бикини, съемки для таких популярных китайских журналов как TaoBao, AliExpress, Alibaba.

Модель проработала в Поднебесной около двух лет. А из своей странички в Instagram сибирячка вообще сделала эротический блог. Вот горячая фотосессия с Байкала, вот backstage (закулисье – прим. Ред.) со съемок для AliExpress, а вот видео – запись стрима для популярной игры Counter-Strike. Последнее - хобби Анастасии.

ferz_nastya Иркутянка на сайте TaoBao

Девушка надевает сексуальный наряд, включает веб-камеру и играет в компьютерную игру. Стрим или онлайн-видео транслируется на специальной интернет-платформе. Пользователи, разумеется, мужчины, кто хочет наблюдать за происходящим, платят за это. Донаты – виртуальный гонорар превращается в реальные деньги.

ferz_nastya Анастасия Оглоблина на Байкале

Словом, снимки и видео одно жарче другого. Недостатка внимания Анастасия, разумеется, не испытывает, у нее почти 59 тысяч подписчиков. Собственно, Instagram и помог Оглоблиной исполнить мечту сняться для журнала Playboy.

ferz_nastya Иркутянка из Плейбоя до популярности

- Мне позвонили агенты и пригласили в Москву на кастинг, - продолжает Анастасия. – Я его прошла, а результат узнала через месяц, меня позвали уже на съемки!

Фотосессия прошла в начале октября, журнал - «Девушка года Playboy 2018» - выйдет в декабре. Девушке предоставили шубу и ювелирные украшения для съемок. Результат уже можно оценить – фото выложены на сайте Playboy. И, кстати, посмотреть можно не только снимки Анастасии, но и видео со съемок.

ferz_nastya Анастасия Олгоблина: иркутянка с обложки Плейбоя