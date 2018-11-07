Радио «Комсомольская правда» в Иркутске: 4 года в эфире

СЕГОДНЯ 14:41 2018-11-07T14:58:10+03:00

По традиции для вас мы приготовили праздничный марафон на 91,5 FM

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Вот уже и прошло четыре года, как волна 91,5 FMв Иркутске начала радовать своих слушателей. Радио «Комсомольская правда» в Иркутске отмечает очередной день рождения! Каждый день мы вместе с вами обсуждаем самые животрепещущие темы, отвечаем на злободневные вопросы, рассказываем о самых значимых событиях в городе и регионе.

Уже в 8.05 утра свою работу начинает информационный канал «Утро на радио», где всех слушателей мы ежедневно будим своими звонкими голосами и самыми актуальными новостями. Кстати, самую свежую новостную ленту на 91,5 FM в Иркутске и 99,5 FM в Братске мы предоставляем каждые полчаса! Казалось бы, что глобального может случиться за такое время, но наши журналисты работают в режиме нон-стоп, добыть самую уникальную информацию в числе первых. Они готовы буквально на все.

Наталья Кравченко, Станислав Гольдфарб и Евгения Дмитриева.

- Главное богатство любой радиостанции – слушатели, - рассказывает руководитель радио «Комсомольская правда» в Иркутске Наталья Кравченко. – У нас очень думающая и благодарная аудитория.

Наталья Кравченко с подарком от слушателя.

С каждым годом мы расширяем линейку радиопередач. Ну и конечно не забываем о любимых слушателями форматах - устраиваем ЖКХ, новогодние, тематический марафоны. Самым активным и проницательным дарим подарки.

Гордиться нам есть чем. Итоговая информационная программа «Картина недели», которая выходит в эфир по пятницам тому пример. Еженедельно в 17:05 в студии радио «Комсомольская правда» в Иркутске затрагиваются самые острые темы. Запретов здесь нет! Только правда и ничего другого. Постоянные ведущие «Картины недели» - журналист Наталья Кравченко, историк и краевед Станислав Гольдфарб и политолог Сергей Шмидт говорят о самом злободневном и наболевшем без купюр.

Подарки от слушателей радио "Комсомольска правда"

По работе и награда. Журналистов радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 FM) неоднократно отмечали на различных конкурсах журналистского мастерства. Последний фестиваль «Байкальская пресса» 2018 – тому пример. Руководитель радио «Комсомольская правда» в Иркутске Наталья Кравченко одержала победу в номинации «Радиоведущая года». Наталья уже второй год подряд забирает этот приз! А Евгения Дмитриева – наша гордость, ведущая с большой буквы, удостоилась премии в номинации «Лучшая новостная радиопрограмма».

Наталья Кравченко и Евгения Дмитриева на фестивале "Байкальская пресса" 2018.

9 ноября мы отмечаем очень важную дату и подводим итоги прошедшего года. Поэтому для вас в студии самые главные ньюсмейкеры Иркутска будут обсуждать актуальные темы вместе с ведущими радио.

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые читатели и слушатели, присоединяйтесь к нашему радиомарафону!

Любой желающий может стать участником. Звоните нам в студию по тел. (3952) 208-005 или пишите в вайбере или вотсапе на номер +79025138585 . Задавайте вопросы! Высказывайте пожелания.

СПРАВКА « КП»

Радио «Комсомольская правда» в России появилась еще в далеком 2009 году. Иркутск присоединился к вещанию 10 ноября 2014 года, а летом 2017-го мы зазвучали и в Братске на волне 99,5 FM. Также наши программы можно увидеть на телеканале «АИСТ» и «ТиВИСИ».

Сейчас федеральная сеть насчитывает уже 60 точек вещания. Над эфирами работают более 800 журналистов, в том числе и международных. Ежедневно Радио «КП» слушает более 1,3 миллиона россиян.

КОНКРЕТНО

Расписание праздничного марафона

Не пропусти!

8:00 – старт марафона. Поздравления от известных иркутян.

8:15 – вещает директор иркутского филиала АО «ИД «Комсомольская правда» в Иркутске, профессор, доктор исторических наук – Станислав Иосифович Гольдфарб.

8:30 – в гостях начальник ГУ МЧС по Иркутской области Нелюбов Валентин Николаевич.

8:45 – о запретах на выезд за рубеж рассказывает начальник отдела организации исполнительного производства УФССП России по Иркутской области Жукова Олеся Вячеславовна.

9:00 – об опасности в социальных сетях говорит подполковник полиции, заместитель начальника отдела по раскрытию преступлений против собственности Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области Антон Сергеевич Десненко.

9:30 – у микрофона руководитель фонда «Наследие иркутских меценатов» Марина Александровна Кондрашова.

9:45 – обсуждаем всемирный день науки вместе с директором астрономической обсерватории ИГУ Сергеем Арктуровичем Язевым.

10:05 – в гостях председатель Общественной палаты города Иркутска Юрий Евгеньевич Коренев.

16:05 – тему «Комфортная городская среда» обсуждаем с мэром города Иркутска Дмитрием Викторовичем Бердниковым.

17:05 – праздничный выпуск программы «Картина недели». В студии специальный гость – председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Михайлович Сокол.