Сплоченный коллектив как основа эффективной работы

СЕГОДНЯ 10:48 2018-11-01T10:48:38+03:00

Для комфорта покупателей и предпринимателей на Центральном рынке ремонтируют и благоустраивают помещения, открывают современные торговые объекты

Центральный рынок Иркутска продолжает развиваться.

Так, в помещении, предназначенном для рубки мяса, заменили кафельные плиты в соответствие с санитарными правилами и нормами. Заметно преобразилась после косметического ремонта и ветеринарная лаборатория. Здесь установили современные светодиодные светильники, отремонтировали разделочные столы, покрасили двери, заменили кафельную плитку. Кроме того, в лаборатории заменили устаревшие потолочные панели на медицинские, легко моющиеся, алюминиевые, композитные, обладающие гипоаллергенными, антитоксичными свойствами.

На территории Центрального рынка тоже происходят существенные изменения. Недавно завершен ремонт трех пунктов охраны автостоянки со стороны улиц Дзержинского и Тимирязева. В них заменили потолки, смонтировали пол с подогревом. Кроме того, территорию отдыха со стороны улицы Дзержинского - рядом с голубой елью - теперь украшает новый павильон с крышей из металлочерепицы и безимпостным остеклением.

Пункт охраны автостоянкиФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Большое внимание МУП «Центральной рынок» уделяет чистоте своих помещений. Во время очередной мойки окон, которая прошла в конце сентября, специалисты очистили более 700 квадратных метров остекления. В целом окна на рынке моют не менее четырех раз в период с 1 мая по 1 октября. Вместе со стеклами очищают 140 квадратных метров металлоконструкций.

Специалисты работают, как настоящие альпинисты: c соблюдением всех норм, со специальным снаряжением, страховкой, в спецодежде, каске и с высокой лестницей. Фото: МУП «Центральный рынок»

На Центральном рынке Иркутска трудится дружный коллектив. Администрация предприятия всегда поддерживает своих сотрудников, помогает в решении производственных проблем, организовывает для укрепления командного духа праздничные мероприятия.

Так, самые веселые и находчивые сотрудники Центрального рынка вошли в состав новой команды КВН столицы региона, которая получила название «Сборная муниципальных унитарных предприятий Иркутска». Юмористы уже успели удачно дебютировать, выступив в полуфинале Байкальской лиги Клуба веселых и находчивых. Теперь они будут блистать в главной игре сезона.

Владислав Свердлов с коллегами - сотрудниками МУП «Центральный рынок» на КВНе. Фото: МУП «Центральный рынок».

Также в октябре коллектив Центрального рынка во главе с директором Владиславом Свердловым совершил корпоративный выезд в архитектурно-этнографический музей «Тальцы».

В великий праздник Покрова Пресвятой Богородицы трудовой коллектив МУП «Центральный рынок» отправился в архитектурно-этнографический музей «Тальцы». Фото: МУП «Центральный рынок»

Сотрудники познакомились с историей этого центра культуры и туризма, узнали о его уникальном фонде, насчитывающем более 20 тысяч экспонатов, о народных праздниках, которые ежегодно отмечают в «Тальцах».

Отмечать праздники в дружной атмосфере - добрая традиция коллектива МУП «Центральный рынок». Фото: МУП «Центральный рынок»

Ну а после того, как сотрудники прогулялись по территории музея и осмотрели памятники деревянного зодчества, их ждал еще один сюрприз - обед на свежем воздухе.

Проведенный день в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» подарил сослуживцам массу приятных сюрпризов. Фото: МУП «Центральный рынок»

Работники Центрального рынка зарядились положительными эмоциями от общения с коллегами в неформальной обстановке.

Для сотрудников МУП «Центральный рынок» гид музея провел увлекательную экскурсию, рассказав об истории этого туристического центра. Фото: МУП «Центральный рынок»

- Мы считаем, что создание такой атмосферы влияет на позитивный настрой наших сотрудников, - отметил Владислав Свердлов. - Люди ближе знакомятся друг с другом, беседуют не только о работе, а находят другие интересные темы для бесед. Впереди еще много праздников, которые также планируем отметить всем нашим дружным коллективом.

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Участие в конкурсах и викторинах - заряд положительных эмоций. Фото: МУП «Центральный рынок»

Впереди еще много праздников, которые сотрудники МУП «Центральный рынок» планируют встречать вместе. Фото: МУП «Центральный рынок»

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