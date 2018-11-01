«Народный участковый-2018»: Артур Саркисян из Ангарска представляет Иркутскую область

СЕГОДНЯ 07:02 2018-11-01T07:18:10+03:00

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Артуру Саркисяну 36 лет. Он работает старшим участковым уполномоченным во втором отделе полиции города Ангарска. На службе его не раз поощряло руководство – за ответственность, хорошие результаты, трудолюбие. Неудивительно, что именно он – лучший из лучших, теперь представит честь Приангарья на всероссийском этапе конкурса «Народный участковый-2018», который уже восемь лет проводит МВД России вместе с «Комсомолкой». В виртуальном баттле на сайте kp.ru с 1 по 10 ноября сразятся Анискины из 83 регионов страны.

Итак, в полиции Артур служит с 2014 года. В довольно осознанном возрасте, чуть за 30, он решил бороться с преступностью и быть на страже. Почему?

- Я служил в вооруженных силах, поэтому, когда закончил карьеру военного, думал, что дальше? – говорит полицейский. – Привык к дисциплине, порядку. Хотелось развиваться именно в этом направлении. Так, пришел в отдел кадров ангарского УВД, где мне и предложили работу участкового.

А за плечами у Артура – детство, проведенное в разных городах и странах. Его отец – военный, поэтом моталась семья Саркисян по разным гарнизонам.

- В каких городах только не был! - улыбается участковый. – По национальности я – армянин, родился в Грузии… Пошел по стопам отца, поступил в Вольское высшее военное училище тыла в Саратовской области.

Майор служит в полиции с 2014 года.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А после его окончания молодого служивого отправили в Адыгею, потом была командировка на границу Абхазии и Грузии. Как раз самое напряженное время – 2008 год, когда между странами назрел вооруженный конфликт. А следом и повышение – направили Артура в Буденовск, где он был начальником тыла отдельного батальона. Но, попав, под реформу, уволился из вооруженных сил.

- Поехал к сестре, которая живет в Ангарске, - продолжает Анискин. – Давно не виделись, хотелось встретиться. Вот так здесь и остался. Город мне очень понравился.

Сегодня Артур Саркисян следит за порядком в 12-ом микрорайоне, где проживает 3,5 тысячи человек. Как и у любого участкового, забот хватает. Каждый день начинается с инструктажа, бесед с «подопечными», - злостными нарушителями, дебоширами и алкоголиками, разговорами с жителями. Вот пьющий сосед не дает спокойной жизни бабушке, или муж, прикладываясь к бутылке, бегает с ножом за супругой, или место на парковке возле дома автомобилисты поделить не могут, - все это, а как вы думали, решает именно он. Спокойствие района – в его сильных руках!

И не зря говорят, что по полиции в целом судят как раз по участковому.

- Да, согласен с этим, - говорит Артур. – Потому что мы, как правило, первыми реагируем на неприятные ситуации, но еще и самое важное – занимаемся профилактикой. Постоянно беседуем с нарушителями, большинство, к слову, исправляется. Значит, прислушиваются.

Бывают у участкового и суточные дежурства. И тогда отрабатывать надо все заявления, которые поступают в полицию Ангарска. В день – от 60 до 100! Вовсе присесть некогда! Дел много! Кстати, вызвать участкового на службу могут и не в его дежурство и посреди ночи. Такое случается, если на его участке происходит тяжкое преступление. Кто если не Анискин знает все и обо всех?! Словом, работа эта не для ленивых – чтобы найти, например, свидетеля, надо обойти не один десяток квартир и опросить не одну сотню людей.

- Когда выезжаем на конфликты, мы не знаем, с кем столкнемся, кто там за дверью, - говорит Артур. - Поэтому должны быть готовыми.

И в этом вся соль непростой профессии, в которой, несомненно, работают только по призванию. Кстати, незамужним на вооружение - Артур не женат. Сердце трудоголика свободно.

Поддержим народного участкового! Заходите на сайт «Комсомольской правды» и голосуйте за нашего народного участкового. Он достоин победы.

КОНКРЕТНО

Как голосовать?

Заходите на сайт kp.ru на страницу конкурса «Выбери лучшего участкового страны!» (можно найти через поисковик, введя это название). Проголосовать можно с помощью своих аккаунтов в социальных сетях. Все накрутки будут фиксироваться, и автоматически отсеиваться. Учитываться будут только голоса реальных пользователей.