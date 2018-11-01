2018-11-01T10:14:22+03:00
Общество

Столетние антикварные весы пытались вывезти из Бурятии в Китай

Ценность находки подтвердили эксперты
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Столетние антикварные весы пытались вывезти из Бурятии в Китай.Столетние антикварные весы пытались вывезти из Бурятии в Китай.
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Ручные весы, которые изготовили немецкие мастера в 1861 году, обнаружили таможенники у китайского туриста, когда он пытался вылететь из аэропорта города Улан-Удэ.

В августе 2018 года житель Поднебесной проходил пограничный контроль по «зеленому» коридору, по которому провозят багаж, не требующий заполнения таможенных деклараций. Однако в тот день подняться на рейс «Улан-Удэ- Пекин» ему было не суждено. Таможенники обнаружили среди его вещей незадекларированные предметы. При досмотре были изъяты: две вазы и ручные весы, так называемый безмен.

Обнаруженные предметы отправили на таможенную экспертизу. Специалисты установили, что весы являются предметом культурной ценности. Их возраст более 100 лет. Безмен, выполненный из латуни и стали, изготовили в 1861 году на одной из мастерских в Германии. По штампу «Reuss» на весах, определили и примерное место сборки – Тюрингия. Такая маркировка символ княжеского дома Reuss. Древний род, впервые упомянутый в XII век, жив и по наше время. Влиятельные князья были родственниками английской королевы Виктории и даже российского императора Павла I.

- Гражданин Китая нарушил правила вывоза из России антикварных вещей, - сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления. – Возбуждено уголовное дело.

Еще неизвестно, где именно иностранный турист приобрел такую редкую вещь и почему он не обратился в министерство культуры за разрешением на вывоз. Это еще предстоит выяснить сыщикам.

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