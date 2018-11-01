2018-11-01T12:01:31+03:00
Общество

«Усольскому свинокомплексу» исполнилось 40 лет

Предприятие идет в ногу со временем и активно развивается
Дарья АМУРСКАЯ.
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Каждый день собственные торговые точки посещает более 16 тысяч покупателей.Каждый день собственные торговые точки посещает более 16 тысяч покупателей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Иркутске с 23 по 26 октября проходила 23-я специализированная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и технологий «Агропромышленная неделя». В ее рамках сельхозтоваропроизводители области традиционно подводят итоги и делятся планами на будущее. Примечательно, что для одного из крупнейших сельхозпредприятий региона день открытия выставки стал двойным праздником. Именно 23 октября СХПК «Усольский свинокомплекс» отметил свой 40-летний юбилей.

Усольский Свинокомплекс на народном празднике "Байкальский пельмени".

Как сказал Павел Сумароков, первый заместитель генерального директора сельскохозяйственного производственного кооператива «Усольский свинокомплекс», за минувшие 40 лет предприятие серьезно изменилось - стало многопрофильным. Сегодня оно представляет собой замкнутый цикл производства свинины и включает всю цепочку - от получения сырья до его глубокой переработки и реализации готовой продукции.

- В советское время это было узкоспециализированное предприятие по выращиванию 108 тыс. голов свиней в год. И изначально свинокомплекс был рассчитан на 12,5 тыс. мяса в живом весе в год. Но с тех пор мы значительно преумножили свои проектные показатели, - подчеркнул Павел Сумароков. В настоящее время устойчиво производим более 20 тыс. тонн в год мяса в живом весе. Реализуем свыше 24 тыс. тонн в год готовой продукции - это колбасы и мясопродукты. Цех полуфабрикатов представляет собой небольшой завод. Ежедневно с него на прилавки магазинов поступает 14,5 тонны продукции. Также каждый день мы производим порядка 56 - 57 тонн колбасных изделий. Это уже настоящий мясокомбинат, причем самый крупный в Иркутской области.

Не секрет, что продукция «Усольского свинокомплекса» пользуется большим спросом. На выставке «Агропромышленная неделя» за ней выстраивались очереди, которые ежедневно можно наблюдать и в магазинах.

Сейчас у предприятия 33 собственные торговые точки. И каждый день их посещает порядка 16 тыс. покупателей.

- Мы благодарны жителям Иркутской области за столь высокую оценку нашего труда, - сказал Павел Сумароков. - Большое спасибо труженикам «Усольского свинокомплекса» - всем, кто ежедневно занимается производством качественной местной продукции, сырье для которой было заботливо выращено на территории Приангарья.

Павел Сумароков, первый заместитель генерального директора СХПК «Усольский свинокомплекс». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Павел Сумароков, первый заместитель генерального директора СХПК «Усольский свинокомплекс».Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заместитель генерального директора сельскохозяйственного производственного кооператива также подчеркнул, что движение вперед и успех в конкурентной борьбе невозможны без технического перевооружения и внедрения современных технологий.

- Наш коллектив последние, наверное, 10 лет, активно занимается этой работой, - сообщил он. - Мы заменили системы кормораздачи и микроклимата на импортные. Также улучшили продуктивность животных, увеличили производительность труда. Но самое главное в достижении любой поставленной цели - это коллектив, это конкретные люди, которые каждый день с 4 утра работают на нашем предприятии. Честь и хвала труженику села, хлеборобам, животноводам, всем, кто работает в поле и выращивает скот. Селяне действительно могут многое. В Иркутской области постоянно увеличиваются посевные площади и сокращается количество залежных земель. Губернатором Приангарья Сергеем Левченко поставлена задача ежегодно вводить в севооборот 20 тыс. га сельхозугодий. Мы видим, что в последние три года эта задача выполняется. И очень важно, что сегодня в Иркутской области решаются вопросы импортозамещения по основным видам сельхозпродукции.

Говоря о планах «Усольского свинокомплекса», Павел Сумароков отметил, что главное сегодня - сохранить достигнутые показатели и, по возможности, преумножить.

- Наша страна 16 октября отметила День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, - напомнил он. - Хочу пожелать своим коллегам-селянам дальнейшего развития и процветания, успешной работы на благо нашей Родины. С праздником!

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