Топ самых высокооплачиваемых вакансий: где сибиряку больше заработать

СЕГОДНЯ 14:11 2018-11-01T14:28:11+03:00

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Где взять денег? Этот вопрос – пожалуй, один из самых насущных. И встает перед каждым. Кто-то влезает в долги, берет кредиты, кто-то упорно трудится на сверхурочных или ищет новое место.

-Среднее вознаграждение в октябре в Иркутске составило 32 600 рублей, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы компании HeadHunter по Сибири. - Рост вакансий в городе составил 34% по отношению к данным прошлого года, рост резюме составил 28%. Активность работодателей и соискателей не смогла не отразиться на конкурсе на одну вакансию, в октябре он составил примерно 5 соискателей на место. Но выше всего конкуренция в госслужбе и топ-менежджменте, где на одно место претендуют 9 соискателей.

По официальной статистике Иркутскстата на этот момент в регионе заявлено 15,5 тысяч вакансий. А самые денежные (и их гораздо больше -23 тысячи 606 мест ) – для работы вахтой. Средняя зарплата на добыче полезных ископаемых -83,8 тысяч рублей, это даже выше, чем на госслужбе и в финансах.

Эх, вздохнете вы. Не для меня все это. Я не нефтяник, не горный инженер, не ведущий финансист. Не мечу в начальники, так что рассчитывать особо не на что. И напрасно! Потому как, если внимательно изучить топ самых оплачиваемых профессий Иркутска, составленный HeadHunter , то сразу видно: обычные вахтовики явно победили топ-менеджеров. И числом, и умением, и зарплатой. Судите сами! Из десятка самых доходных занятий, вакансии на которых размещены сегодня в Иркутске, пять – для тех, кто готов к разъездам. В Улан-Удэ – тоже самое, можно и туда резюме подать. Притом, для того, чтобы заработать сотню рублей в месяц, часто не то что высшее специальное, а вообще серьезное образование не требуется. Требуется уверенность в себе.

Скажем, мало получают врачи? Доктора согласятся – мало! Но вакансия специалиста по УЗИ-диагностике (ничего необычного, опыт от года, действующий сертификат) попала в топ самых высокооплачиваемых от HeadHunter в Иркутске. С зарплатой от 130 тысяч в месяц на руки и предоставлением квартиры. Конечно, есть одно «но» - вахта, в данном случае длительная. По контракту за эти деньги придется три года работать «на краю Земли». Но, впрочем, на весьма симпатичном краю, в Петропавловске-Камчатском. Для любителей туризма, легким на подъем – вообще мечта! А неврологов ждут в Якутии. В районной больнице можно получать 70 тысяч.

Повар-кондитер, закончивший колледж и имеющий хотя бы год стажа, тоже имеет шанс получать сотню в месяц на руки. И, опять же, будущие работодатели честно пишут – надо быть физически выносливым, хрупким, болезненным барышням на севере не место. И это понятно – придется ежедневно сытно и вкусно готовить для сотни мужиков.

На вес золота и каменщики. На вахте им готовы платить не меньше. Причем отдельно оговаривают, что условия хорошие – бесплатное питание, благоустроенное общежитие, душ, столовая. Но, как на каждой вахте, 11-часовой рабочий день четыре или два месяца подряд, без выходных. На тех же условиях могут устроиться и экономисты.

Больше предлагают механику, примерно в 2 раза – 240 тысяч в месяц (!!!). Такие приличные деньги заплатят человеку, готовому работать в режиме три месяца через один, имеющему образование и золотые руки. Потому как придется работать на золотодобыче за границей и отвечать за то, что вся техника была на ходу. Зато год такой работы – и новая квартира.

Есть специфическая вахта – когда образование и опыт значения не имеют никакого. Но вот хороший разговорный английский обязателен. В этом случае вы попадаете на круизный лайнер…уборщиком помещений с зарплатой в 70 тысяч рублей. За 6-8 месяцев побываете в десятке стран. Но придется трудиться.

Есть и вахта на месяц, для будущих Деда Мороза и Снегурочки, детей развлекать. Вот тут как раз ни образование, ни опыт работы не важны, а важны актерские таланты. Заплатят, правда, 60 тысяч, а не сто. Но тоже весьма прилично.