КФХ «Оса-Агро» представило новую продукцию на втором заседании Фермерского клуба

СЕГОДНЯ 03:00 2018-11-01T12:51:32+03:00

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Цель таких встреч - поддержка и продвижение сельхозтоваропроизводителей Приангарья.

Фермерский клуб придуман неспроста: здесь товаропроизводители решают насущные вопросы. Представители регионального минсельхоза рассказывают о возможностях господдержки, фермеры ищут рынки сбыта, а продавцы - поставщиков.

Фермерский клуб - "Оса-агро".

Представители Министерства сельского хозяйства Иркутской области на встрече с фермерами рассказали о действующих программах поддержки предприятий агропромышленного комплекса. Представители КФХ, в свою очередь, в очередной раз поделились проблемами со сбытом продукции, пообщались с сотрудниками банковской сферы, познакомились с предприятием, предлагающим упаковку. Также состоялась дегустация полуфабрикатов.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

А угощало гостей крестьянско-фермерское хозяйство «Оса-Агро». Члены клуба хорошо знакомы с продукцией осинцев. В прошлый раз хвалили позы, в этот раз отведали блинчиков с фаршем, ветчиной и сыром, жареных чебуреков и пельменей. Гости тоже остались сыты и довольны. Кстати, у «Осы-Агро» широкий ассортимент продукции: пельмени, голубцы, вареники, тефтели и не только. Линейка товаров увеличивается, потому что есть спрос. Люди знают, что все из натуральных ингредиентов.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

КФЛ «Оса-Агро» еще раз подтвердило это, получив знак качества «Продукты Приангарья».

Михаил ДАМБУЕВ, руководитель КФХ «Оса-Агро»:

- Этот знак означает, что товар произведен в нашем регионе, отвечает всем санитарным требованиям и что продукт качественный. Наши документы прошли все инстанции - министерство сельского хозяйства просто так не дает этот знак.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Пожалуй, всех нас можно поздравить еще и с тем, что с ноября продукция «Оса-Агро» появится на прилавках сети супермаркетов «Слата», а значит, покупать любимые пельмени, вареники и позы можно будет гораздо чаще.

Телефоны КФХ «Оса-Агро»: 736-223, 611-918, 8-950-134-86-30.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

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