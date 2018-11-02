«Белореченское» идет на новые рекорды

СЕГОДНЯ 09:30 2018-11-02T09:31:34+03:00

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Товары под маркой «Белоречье» жителям Иркутской области представлять не надо. Тем не менее на выставке «Агропромышленная неделя» СХ ПАО «Белореченское» каждый год демонстрирует что-то новое, делится достижениями.

СХ ПАО Белореченское на народном празднике "Байкальский пельмени".

Как отметил Николай Эльгерт, директор по инновациям и новым технологиям СХ ПАО «Белореченское», этот год для предприятия выдался неплохим: выполнены все контрольные показатели по производству молока, мяса, яиц, зерна, картофеля, овощей.

Кстати молока произвели на 700 тонн больше, чем планировалось. Надой на фуражную корову в целом по году превысил 7,200 тыс. кг молока, что является очень хорошим показателем для районов Сибири и Дальнего Востока.

Также предприятие заготовило в достатке грубые и сочные корма для сытной зимовки скота.

В 2018 году открыли молочно-товарную ферму в деревне Табук Черемховского района. Стены и перекрытия смонтированы из металлоконструкций и сэндвич-панелей собственного производства. Ферма рассчитана на 400 дойных коров. В целях продолжения внутрихозяйственной племенной работы (СХ ПАО «Белореченское» является племенным заводом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации), мы закупили племенной молодняк сельхозживотных на племенном заводе в Свердловской области.

Также летом этого года на Усольском молокозаводе «Белоречье» запустили новую технологическую линию упаковки продукции.

С ее помощью молоко разливают в ПЭТ-бутылки объемом 1 -1,4 литра, а йогурты и молочные коктейли в 330-миллилитровую тару. Современное оборудование способно изготавливать до 4 тыс. бутылок в час.

В настоящее время модернизация молочного завода продолжается. После ее окончания в городе появятся новые рабочие места, а покупатели познакомятся с новыми видами продукции.

Между тем давно зарекомендовавший себя ассортимент завоевывает новые награды. Молоко «Домашенька», жирностью 3,2%, «Роскачество» признало одним из лучших продовольственных товаров.

Ему присвоят Российский знак качества.

«Белореченское» идет на рекорд и по производству мясных полуфабрикатов. Только в этом году в ассортименте появилось около 10 новинок.

- Очень важно, что у нас собственное сырье, - подчеркнул Николай Эльгерт. - На предприятии содержится 15 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 7,5 тыс.коров; 2,5 млн голов птицы. Так что все мясо свое, местное. Для людей, которые постоянно проживают на определенной территории, очень важно питаться именно местной продукцией. Так советуют врачи, а я им верю.

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