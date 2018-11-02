Подарок от портного Мика Джаггера: обрезки от сценических костюмов солиста Rolling Stones прислали мастерице из Иркутской области

СЕГОДНЯ 15:00 2018-11-02T15:17:39+03:00

Наталия Гаськова планирует сделать из лоскутов костюмы для своих сувенирных кукол, которых шьет уже 5 лет [фото]

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Сувенирные куклы с Байкала, которые в свободное время шьет учительница из поселка Оек Иркутской области Наталия Гаськова, теперь будут одеты в самые модные наряды. Еще бы, ведь теперь сибирской мастерице представилась возможность вышивать их из лоскутков концертных костюмов суперзвезды мирового рока, солиста группы The Rolling Stones Мика Джаггера. Посылку Наталии прислали прямиком из Америки.

Как девушке из глубинки удалось раздобыть такой материал? Очень просто. Прошлым летом, на острове Ольхон, где Наталия продает своих кукол туристам, она познакомилась с японкой Якико Ямазаки, которая много лет живет в Нью-Йорке. Той очень приглянулись сибирские изделия, и она скупила себе целую партию, чтобы подарить их своим американским друзьям.

Куклы, которые вышивает сибирячка. Фото: личный архив Наталии Гаськовой.

- В этом году мы вновь встретились с Якико на Байкале, - рассказывает «Комсомольской правде» в Иркутске Наталия Гаськова. – Она рассказала, что в Нью-Йорке его близкая подруга - личный портной Мика Джаггера. И, конечно, пообещала через нее достать мне лоскутки сценических костюмов, Чтобы я попробовала что-нибудь сшить из них.

Обещание японка Якико сдержала спустя два месяца. На днях Наталии пришла обещанная бандероль из США. Через океан к ней прилетело около килограмма шелковых лоскутов от одежды звезды мирового рока. Правда, что делать из них, мастерица пока не решила.

Та самая посылка из США. Фото: личный архив Наталии Гаськовой.

- Материал очень нежный, тонкий, и необычной расцветки, сразу видно что настоящий, - говорит Наталя. – Из него можно сшить не только одежду для кукол, но и украшения. Например, брошки. Есть у меня и еще одна задумка. Попробую изготовить картину по японской технологии. Выполняется она без иголки, а в конце работы получается что-то похожее на мозаику.

Кстати, японская подруга Наталии уже пообещала раздобыть для нее материал еще какой-нибудь мировой звезды. Ну а будет ли сибирячка продавать новые шедевры из костюмов Мика Джаггера или оставит их себе на память, увидим.