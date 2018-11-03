СЕГОДНЯ 01:00 2018-11-03T17:31:29+03:00

Автобус, который вез рабочих на завод в Братске, сгорел почти полностью. Фото: БСТ

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Неожиданную картину увидели водители на городской трассе недалеко от БрАЗа: на дороге полыхал автобус. На часах было около 7.30 утра. В темноте зрелище выглядело, мягко говоря, мрачно. Огонь разгорелся настолько, что охватил большую часть салона. К месту ЧП уже подъехала пожарная машина.

- Пострадали ли люди? – задавались вопросами автомобилисты, которые попали в транспортную западню из-за ЧП.

Оказалось, что пассажирам и водителю удалось вовремя покинуть салон загоревшегося ПАЗа. Всего в машине находились десять человек.

- Огонь почти полностью уничтожил ПАЗ, - рассказали в дежурной части МЧС Братска. – Причину сейчас выясняют наши дознаватели.

По предварительным данным МЧС, пожар случился из-за неисправности топливной системы. Сейчас специалисты выясняют, кто же виновный. Возможно, что владелец не прошел техосмотр или ПАЗ был настолько стар, что не подлежал эксплуатация. На все эти вопросы предстоит ответить следователям.