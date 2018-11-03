2018-11-03T17:31:29+03:00
Авто

Автобус, который вез рабочих на завод в Братске, сгорел почти полностью

ПАЗ вспыхнул во время движения
Ольга БУЕВА
Поделиться:
Автобус, который вез рабочих на завод в Братске, сгорел почти полностью. Фото: БСТАвтобус, который вез рабочих на завод в Братске, сгорел почти полностью. Фото: БСТ
Изменить размер текста:

Неожиданную картину увидели водители на городской трассе недалеко от БрАЗа: на дороге полыхал автобус. На часах было около 7.30 утра. В темноте зрелище выглядело, мягко говоря, мрачно. Огонь разгорелся настолько, что охватил большую часть салона. К месту ЧП уже подъехала пожарная машина.

- Пострадали ли люди? – задавались вопросами автомобилисты, которые попали в транспортную западню из-за ЧП.

Оказалось, что пассажирам и водителю удалось вовремя покинуть салон загоревшегося ПАЗа. Всего в машине находились десять человек.

- Огонь почти полностью уничтожил ПАЗ, - рассказали в дежурной части МЧС Братска. – Причину сейчас выясняют наши дознаватели.

По предварительным данным МЧС, пожар случился из-за неисправности топливной системы. Сейчас специалисты выясняют, кто же виновный. Возможно, что владелец не прошел техосмотр или ПАЗ был настолько стар, что не подлежал эксплуатация. На все эти вопросы предстоит ответить следователям.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Пассажирский ПАЗ загорелся в Братске
«Байкал-Энергия» сыграла вничью с красногорским «Зорким» в первом матче нового сезона
Водитель маршрутного такси нелегально перевозил пассажиров по маршруту «Иркутск-Саянск»
МЧС предупреждает: надвигается непогода на Иркутскую область
Рост цен на бензин: автомобилисты из Иркутска закупают топливо в Бурятии и Красноярском крае
Пожар в спортивном клубе "Русичи" в Ангарске: 3 ноября на тушении огня работали 10 спасателей
Шестнадцатилетняя девушка погибла в ДТП с Toyota Land Cruiser на Байкальском тракте
Движение транспорта на улице Баррикад в Иркутске ограничат
Сгорело 25 тюков: поджигателей сена разыскивают в Черемховском районе
Две незаконные рубки леса пресекли в Заларинском районе
Суперлига-1: БК «Иркут» дома проиграл «Спартаку» из Санкт-Петербурга
Собственную 6-летнюю дочь убил житель Бурятии
Парковку возле ТЦ «Лермонтов» запретят в Иркутске
Пьяных водителей будут ловить в выходные на дорогах Иркутска инспекторы ГИБДД
Сергей Сокол: капитальный ремонт школы №2 в Усть-Ордынском будет взят на парламентский контроль
Объявлено вознаграждение: поджигателей склада с сеном разыскивают в Черемховском районе
Жилой дом горел в Усть-Улимске: эвакуированы 9 жильцов