ДТП с маршруткой «Иркутск-Улан-Удэ»: серьезно пострадали три человека

СЕГОДНЯ 07:04 2018-11-04T07:13:04+03:00

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Серьезная авария произошла вечером, в 20.50, 3 ноября на трассе «Иркутск - Чита» в километре от города Бабушкин в Бурятии. Маршрутка с пассажирами следовала из Иркутска в Улан-Удэ, выполняя вечерний рейс.

В какой-то момент сзади в микроавтобус врезался «Субару Форестер». За рулем японского кроссовера находился 34-летний водитель. На скользкой дороге он потерял управление и врезался сначала в барьерное ограждение, после чего столкнулся с впереди идущим маршрутным автобусом. От удара маршрутка опрокинулась.

- Пострадали трое пассажиров микроавтобуса в возрасте от 18 до 50 лет. С травмами они госпитализированы, - сообщили «Комсомольской правде в Иркутске» в МВД по Бурятии.

За рулем микроавтобуса находился 37-летний водитель. По предварительной информации, он был трезв. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают обстоятельства и причины аварии.

Как стало известно «КП», пассажиры получили довольно серьезные травмы. Особенно досталось 24-летнему парню – пассажиру маршрутки. У него закрытая черепно-мозговая травма и множественные закрытые переломы таза. У еще одной женщины, 50 лет, от удара оторвало фалангу пальца на левой руке. Также пострадал 18-летний студент, у которого сотрясение мозга и рана головы.

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Пассажирам и водителю удалось вовремя покинуть салон загоревшегося ПАЗа. Всего в машине находились десять человек.