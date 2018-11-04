Из-за трещины в стекле: Ан-24, выполнявший рейс «Иркутск-Бодайбо», совершил аварийную посадку в Бурятии

СЕГОДНЯ 11:39 2018-11-04T11:45:59+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло днем, 4 ноября, в небе над севером Иркутской области. Самолет Ан-24 выполнял рейс из Иркутска в город Бодайбо. Однако пилоту пришлось сойти с заданного курса и взять путь на другой аэропорт, расположенный поблизости. Приземлиться экипажу пришлось в Нижнеангарске в Бурятии.

Как подтвердили «Комсомольской правде в Иркутске» аварийная посадка произошла, по предварительной версии, из-за трещины в стекле. В результате сработал датчик разгерметизации кабины. Поэтому, получив сигнал, командир экипажа принял решение совершить посадку на ближайшем аэродроме.

О причинах технической неисправности говорить пока рано. На месте работают специалисты, а также полицейские. Пострадавших нет, самолет удалось посадить благополучно.

По данным УВД на транспорте, сейчас решается вопрос о том, как доставить пассажиров до места назначения. Есть вариант отправить людей на автобусе до Таксимо – это порядка 350 км, затем до Бодайбо – это еще около 170 км.

Известно, что на борту находились 43 пассажира и 2 члена экипажа. Среди пассажиров много вахтовиков, которые постоянно летают на север в командировки.

Кроме того, задержаны рейсы этой авиакомпании из Бодайбо в Иркутск на неопределенный срок. Кстати, перевозчик от комментариев по поводу авиапроисшествия отказался.