Футболисты из Иркутской области Роман Зобнин и Федор Кудряшов вызваны в сборную России на матчи с Германией и Швецией

СЕГОДНЯ 05:48 2018-11-06T07:23:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Ну какой матч сборной России по футболу без игроков из Иркутской области. Вот в очередных матчах национальной команды честь нашей страны будут защищать 24-летний иркутский полузащитник Роман Зобнин и 31-летний братчанин Федор Кудряшов. Главный тренер нашей сборной Станислав Черчесов вызвал сибиряков на контрольный матч со сборной Германии и на игру Лиги Наций со Швецией.

- Матч с Германией состоится 15 ноября в Лейпциге, а игра со Швецией 20 ноября в городе Сольна, - сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза. – Подготовку к этим матчам сборная России начнет 12 ноября в подмосковном Новогорске.

Напомним, Роман Зобнин и Федор Кудряшов выступали за национальную команду на домашнем чемпионате мира. Также на мировом форуме сыграл защитник из Бурятии Владимир Гранат. Но в этот раз он приглашения от Станислава Черчесова не получил.

ДОСЬЕ "КП"

Роман Зобнин

Родился 11 февраля 1994 года в Иркутске

Амплуа: полузащитник

Футболом начал заниматься в футбольной команде «Звезда» (Иркутск). В 10 лет переехал в Тольятти.

Клубы в карьере: «Академия» (Тольятти), «Динамо» (Москва), «Спартак» (Москва)

Достижения: чемпион России 2017, обладатель Суперкубка России 2017, бронзовый призер чемпионата России 2018.

Федор Кудряшов

Федор Кудряшов родился в поселке Мамакан Бодайбинского района Иркутской области.

В 9 лет он переехал с семьей в Братск, где и начал заниматься футболом. Кроме братского "Сибиряка" Федор играл в таких клубах как московский «Спартак», томская «Томь», «Краснодар», грозненский «Терек» и «Ростов», в составе которого он выигрывал серебряные медали чемпионата России и вошел в список 33-х лучших футболистов. Сейчас выступает за казанский "Рубин".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отец защитника сборной России Федора Кудряшова: «Сын уже два дня отказывается обсуждать игру против хорватов»