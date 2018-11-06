Приангарье налаживает сотрудничество с Кубой

СЕГОДНЯ 10:00 2018-11-06T10:30:30+03:00

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Делегация Иркутской области во главе с губернатором Сергеем Левченко посетила Республику Куба и приняла участие в Международной гаванской выставке FIHAV-2018. На стенде Приангарья было представлено несколько перспективных направлений сотрудничества, в том числе здравоохранение.

По итогам визита у Иркутской области должен появиться новый побратим - провинция Артемиса.

- Межрегиональное сотрудничество серьезно дополняет межгосударственное, - подчеркнул Сергей Левченко. - Мы готовили эту поездку официальной делегации в течение последних полутора лет. Договаривались на уровне посольств и приурочили визит к ежегодной выставке-ярмарке. Используя участие в FIHAV, мы сможем хорошо продвинуть наши взаимоотношения. Есть много сфер, где мы могли бы сотрудничать. Это промышленность, образование, здравоохранение, туризм, сельское хозяйство… И определенные договоренности уже достигнуты.

Так, на встрече губернатора Приангарья с заместителем министра промышленности островного государства Ямилина Гонсалис Мильям кубинская сторона высказала заинтересованность в поставках из Иркутской области алюминия. В настоящее время Куба приобретает этот металл в Италии. Также кубинцев интересует сырье для производства картона. Сергей Левченко сообщил, что Приангарье может поставлять целлюлозу.

- Мы договорились, что будем прорабатывать несколько направлений, связанных с цветной металлургией, добывающими отраслями промышленности, - отметил по итогам встречи губернатор.

Также глава Иркутской области встретился в Гаване с заместителем министра туризма Кубы Алексисом Трухиё Морехом. При обсуждении возможностей взаимного увеличения туристического потока была достигнута договоренность об участии представителей Кубы в ежегодной международной выставке Mitt, которая пройдет в Москве в марте. Там иркутские туроператоры презентуют свои возможности кубинским коллегам.

Важная встреча состоялась и с заместителем президента национальной ассамблеи Гаваны господином Луисом Карлосом Гонгора. Он рассказал Сергею Левченко о политической ситуации в стране и затронул вопросы международной политики, в частности, санкций США в отношении Кубы, которые были введены еще в 1960 году. Также была достигнута договоренность о поддержке совместных проектов Кубы и Иркутской области в сфере экономики и образования. В частности, речь шла о возможностях обучения кубинских студентов в вузах Приангарья.

Еще одним знаковым событием стало заключение меморандума о намерениях с кубинской провинцией Артемиса. Сергей Левченко и руководитель администрации провинции госпожа Тереса Валентина Мартинос договорились подготовить документ об установлении побратимских связей и подписать его в ближайшее время. Провинция Артемиса была образована в 2010 году, но достаточно серьезно развивается, на ее территории создана особая экономическая зона.

- Одним из основных направлений сотрудничества станет медицина, - отметил Сергей Левченко. - Успехи кубинских врачей в области лечения онкологических заболеваний известны всему миру, наш онкологический центр тоже считается одним из лучших в России. Недавно мы начали строительство радиологического корпуса, после его открытия наш онкоцентр станет крупнейшим за Уралом. Кроме того, врачи Иркутской области владеют уникальными методами лечения. У кубинских специалистов есть свой бесценный опыт. Мы договорились обмениваться знаниями в этой сфере, помогать друг другу.

Губернатор представил потенциал региона. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Также на площадке выставки губернатор Приангарья обсудил ближайшие перспективы работы производственного объединения «Иркут» с заместителем председателя Правительства РФ Юрием Борисовым.

- Кубинские власти проявили большой интерес к самолетам МС-21 и готовы покупать их, поскольку еще с советских времен ориентированы на наш рынок, - отметил Сергей Левченко.

Кроме того, в Гаване представители иркутской делегации приняли участие в экспертных консультациях XVI Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

- Такие поездки - это возможность презентовать Иркутскую область, - прокомментировал итоги визита на Кубу Сергей Левченко. - Отправляясь в Гавану, мы ставили перед собой целый ряд задач. Одна из них - объединить усилия в борьбе с раком и другими серьезными заболеваниями. Вторая - наладить поставки качественной сельхозпродукции и обеспечить жителей Иркутской области экологически чистыми фруктами, что, в свою очередь, приведет к достижению еще одной важнейшей цели - по увеличению продолжительности жизни.

Глава Приангарья также подчеркнул, что сотрудничество на международном уровне приносит свои плоды. К примеру, договоренности с Республикой Беларусь привели к росту торгового оборота более чем на 25%. В ближайших планах - подписание соглашения с одним из штатов Индии.

КСТАТИ

Выставка, посвященная Фиделю Кастро, может приехать в Иркутск

В этом году исполняется 55 лет визиту в Советский Союз лидера Кубы Фиделя Кастро. К этому событию республика приурочила выставку картин, отражающей ту поездку. Она уже была представлена в Государственной Думе Российской Федерации, Санкт-Петербурге и планируется в Мурманске. Губернатор Сергей Левченко предложил показать ее в Иркутске.

- Думаю, такая выставка будет интересна жителям Приангарья. Фидель Кастро в 1963 году побывал в Иркутске и Братске, увидел Байкал. У нас живет много людей, которые помнят тот визит. Мы оформим все необходимые документы и окажем содействие в открытии и работе выставки, - сказал Сергей Левченко.

НАША СПРАВКА

Международная гаванская выставка-ярмарка FIHAV - многоотраслевая. В ее рамках демонстрируются такие направления, как машиностроение, медицина и биотехнологии, сельское хозяйство, транспорт, туризм и т.д. Приангарье в числе других регионов России представило свою продукцию в экспозиции Министерства промышленности и торговли РФ. Куба станет 101-й страной, с которой Иркутская область осуществляет внешнеторговые операции. Внешнеторговый оборот региона, львиная доля которого приходится на страны дальнего зарубежья, в 2016 году составлял 7,5 млрд долларов США. Экспорт продукции достигал $6,5 млрд. Через год внешнеторговый оборот региона увеличился на 11,8% - до 8,4 млрд долларов, экспорт превысил 7 млрд долларов. За первые шесть месяцев текущего года торговые операции с зарубежьем на 23% превысили показатели аналогичного периода 2017 года и составили больше 4 млрд долларов, из которых $3,9 млрд приходится на экспорт.

Основу экспорта Иркутской области формирует продукция из древесины (обработанные лесоматериалы, древесный уголь, целлюлоза, крафт-бумага и др.), металлы и изделия из них (алюминий необработанный, проволока алюминиевая, черные металлы и изделия из них), топливно-энергетические товары (нефть и нефтепродукты сырые, воски минеральные), продовольственные товары и сырье (птица, яйца, рыба, масла и жиры, мука, кондитерские изделия, алкогольные и безалкогольные напитки и др.), различные машины и оборудование (промышленное оборудование и запчасти к ним, вычислительные машины, транспортные средства и запчасти к ним), а также продукты химической промышленности и товары народного потребления.

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