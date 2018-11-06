«Комсомолка» провела второе заседание «Фермерского клуба»

СЕГОДНЯ 10:26 2018-11-06T10:31:22+03:00

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«Комсомольская правда» в Иркутске» стала инициатором организации Фермерского клуба и на днях собрала всех желающих на второе его заседание. Цель таких встреч - поддержка и продвижение сельхозтоваропроизводителей Приангарья.

Представители Министерства сельского хозяйства Иркутской области на встрече с фермерами рассказали о действующих программах поддержки предприятий агропромышленного комплекса. Представители КФХ, в свою очередь, в очередной раз поделились проблемами со сбытом продукции, пообщались с сотрудниками банковской сферы, познакомились с предприятием, предлагающим упаковку. Также состоялась дегустация полуфабрикатов, выпускаемых одним из фермерских хозяйств региона.

Ирина Ремезова, начальник отдела пищевой, перерабатывающей промышленности и сбыта продукции Министерства сельского хозяйства Иркутской области, сообщила, что проект областной подпрограммы по развитию, переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции местного производства, о котором шла речь на первом заседании Фермерского клуба, разработан и с 2019 года начнется финансирование мероприятий. На эти цели будет направлено 100 млн рублей. В частности, средства запланированы на компенсацию затрат на сертификацию продукции и возмещение процентной ставки по инвестиционным кредитам на модернизацию пищевого производства. Кроме того, предусмотрены гранты на обновление материально-технической базы и поддержка участия сельхозпредприятий в различных выставках.

Плюс ко всему Министерство сельского хозяйства Иркутской области совместно со службой потребительского рынка и лицензирования региона активно участвуют в работе муниципальных образований по проведению ярмарочной торговли. Так, в Иркутской области в 2018 году прошли 1683 ярмарки, в том числе ярмарки в рамках выставок «Сибпродовольствие» и «Агропромышленная неделя», организованные региональным минсельхозом совместно со службой потребрынка в 2018 году.

Максим Константинов, начальник отдела малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства Иркутской области, на встрече рассказал об основных направлениях государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей. Это поддержка растениеводства, животноводства, семейных молочных ферм, субсидии кооперативам и начинающим фермерам.

Что касается поддержки кооперации, то эта подпрограмма действует с 2016 года и в ее рамках уже 21 потребительский кооператив получил грант. До настоящего времени размер гранта не превышал 10 млн рублей, но уже подготовлены изменения, согласно которым он будет увеличен до 30 млн рублей.

Кроме того, в регионе действует программа поддержки лизинга. С ее помощью кооперативы и отдельные предприятия могут приобретать технику и получать из областного бюджета компенсацию 40% затрат.

Напомним, что Фермерский клуб был организован, чтобы его участники, непосредственно работающие на земле, могли обсудить свои проблемы с представителями власти и совместно найти пути решения возникающих вопросов.

Также в клубе фермеры и различные организации пищевой промышленности могут презентовать свою продукцию, а торговые сети - познакомиться с товарами местного производства.