2018-11-06T10:38:37+03:00
Общество

Упаковку для продуктов питания делают в Иркутске

Компания «Симпласт» занимается изготовлением контейнеров, одноразовой посуды и пакетов
Дарья АМУРСКАЯ
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Компания производит 9 видов контейнеров.Компания производит 9 видов контейнеров.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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На второе заседание «Фермерского клуба», организованного в Иркутске «Комсомольской правдой», пришли не только специалисты министерства сельского хозяйства региона и фермеры, которые никак не могут решить проблему сбыта продукции, но еще и представители предприятия, предлагающего качественную упаковку для того же творога, сметаны, мясных полуфабрикатов, и также желающего расширить рынок сбыта.

Примечательно, что это предприятие - ООО ПКФ «Симпласт» - работает в Иркутске с 1999 года и сегодня является лидером рынка упаковки Восточной Сибири.

Светлана Тетерина: - Чтобы пластиковая посуда не нанесла вред здоровью, использовать ее надо строго по назначению. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Светлана Тетерина: - Чтобы пластиковая посуда не нанесла вред здоровью, использовать ее надо строго по назначению.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Чтобы пластиковая посуда не нанесла вреда здоровью, использовать ее надо строго по назначению, - отметила Светлана Тетерина, исполнительный директор ООО ПКФ «Симпласт». - Пищевой пластик различных марок обладает разными свойствами. Сами по себе полимеры инертны, нетоксичны и не «мигрируют» в пищу. Но вот промежуточные вещества, технологические добавки, растворители, а также продукты химического распада способны проникать в пищу и оказывать токсическое воздействие на человека. При определенных условиях пластик выделяет токсичные соединения, которые, попадая в организм человека, негативно воздействуют на его здоровье. Причем различные виды пластика становятся токсичны при различных условиях - одни нельзя нагревать, другие мыть и т.д.

Неправильная эксплуатация становится главной причиной вреда пластиковой посуды.

«Симпласт» изготавливает упаковку из полипропилена - инертного материала, который при подогреве не выделяет вредных веществ.

Полипропилен (на упаковке обозначается PP) - прочный и безопасный. Он выдерживает нагрев до +130 °C и охлаждение до -40 °C. Емкости из этого материала допускается применять в СВЧ-печах. Таким образом, контейнеры из полипропилена - самый лучший вариант для использования.

Как же отличить «хорошую» посуду от «вредной»? По словам Светланы Тетериной, если маркировка на пластике отсутствует, отличить полипропилен от полистерола можно на ощупь - полистирол (PS) хрустит и ломается, а полипропилен (PP) - не хрустит и не лопается при сдавливании и скручивании, а мнется. При надавливании ногтем на тару из PS всегда появляется белесый шрам (полоска), а пластик PP остается гладким.

Поэтому, приобретая одноразовую посуду и продукты в ней (салаты, первые и вторые блюда), нужно обращать внимание на упаковку и помнить, что наиболее безопасной для здоровья является тара из полипропилена(PP).

На «Симпласте» есть оборудование, которое герметично запаивает контейнеры с едой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На «Симпласте» есть оборудование, которое герметично запаивает контейнеры с едой.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Светлана Тетерина также рассказала, что на «Симпласте» есть оборудование, которое герметично запаивает контейнеры с едой. В такой таре можно продавать готовые обеды, молочные и другие продукты. Герметичная упаковка хорошо подойдет и для организации школьного питания, ведь это гарантия того, что с пищей никто посторонний, в том числе и работник кухни, контактировать не будет. Контейнер для школьного питания может быть в форме ланч-бокса, с несколькими отделениями - для салата, второго блюда, хлеба и одноразовых столовых приборов. При этом суп герметично упаковывается отдельно.

Сегодня «Симпласт» производит 9 видов контейнеров. Помимо прозрачной упаковки изготавливает и цветную.

Герметичная упаковка хорошо подойдет для организации школьного питания. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Герметичная упаковка хорошо подойдет для организации школьного питания.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Собственное производство, профессиональный подход к изготовлению продукции, короткие сроки исполнения заказов и отличное качество - вот визитная карточка предприятия.

В настоящее время продукцию «Симпласта» приобретают организации Иркутской области, Республики Бурятия, Забайкальского края.

В месяц компания производит около 4 млн различных контейнеров, однако мощности завода позволяют увеличить этот объем до 7 - 8 млн.

Поэтому «Симпласт» ищет потенциальных клиентов среди производителей молочной и мясной продукции, хлебобулочных изделий, конфет, а также среди предприятий, которые занимаются кейтерингом, доставкой готовой еды или полуфабрикатов на дом.

Компания производит упаковку для разнообразного ассортимента товаров. «Симпласт» готов предложить клиентам решение любых задач в сфере упаковки и обеспечить продвижение товара на рынке.

«Симпласт» находится по адресу:

Иркутск, ул. Ширямова, 34б.

Телефоны: (3952) 713-000, 713-010.

E-mail: simplast@irk.ru

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