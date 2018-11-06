2018-11-06T13:16:56+03:00
Общество

На месте уникального болота «Птичья гавань» в Иркутске может появиться торговый центр

Водоем, который служит фильтром по очистке воздуха, засыпают строительным мусором и грунтом [фото, аудио]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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На месте уникального болота «Птичья гавань» в Иркутске может появиться торговый центрНа месте уникального болота «Птичья гавань» в Иркутске может появиться торговый центрФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Комплекс уникальных болот «Птичья гавань» в пойме Иркута знает каждый иркутянин, который хоть раз проезжал в районе Ново-Ленинской развязки по улицам Олега Кошевого и Трактовой. Летом прямо с дороги можно увидеть плавающих уточек. Кроме того, летом здесь обитают перелетные краснокнижные птицы. Но последние несколько дней внимание горожан привлекают десятки грузовиков, которые каждый день высыпают в болото тонны строительного мусора и грунта.

Местные жители стали было грешить на автосалон, находящийся поблизости, подумав, что водоем осушают под его территорию, но автоцентр оказался ни при чем. Его руководители даже справку в Росреестре взяли, в которой указано, что уникальное болото якобы засыпают под строительство очередного торгового центра. Это и возмутило горожан.

- Еще бы не возмущаться, ведь второго такого места в Иркутской области нет, - рассказывает «Комсомольской правде» в Иркутске орнитолог Виталий Рябцев. – Здесь действительно обитает около 180 видов птиц, в том числе исчезающие - такие редчайшие, например, как азиатский бекасовидный веретенник и степной кулик, которые включены в Красную книгу.

Болото в черте города – отличный природный фильтр по очистке воздуха и сточных вод. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Болото в черте города – отличный природный фильтр по очистке воздуха и сточных вод.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По словам Виталия Рябцева, в 1980-х годах на месте «Птичьей гавани» собирались обустроить заказник для пернатых. Такой же, к слову, тогда создали в Омске, прямо в черте города - в пойме Иртыша. У нас же все осталось в планах. На этом месте построили автомобильную развязку, которая разбила озерно-болотный комплекс на разрозненные участки.

- Заказник стал бы жемчужиной природы всей Иркутской области, нашей изюминкой для туристов, - продолжает Виталий Рябцев. – Кроме того, болото в черте города – отличный природный фильтр по очистке воздуха и сточных вод. По развязке проезжают десятки тысяч автомобилей, а водоем впитывает в себя все микрочастицы углекислого газа, который воздушным течением переносится в жилые районы. Ну построят здесь торговый центр, и что? Он будет стоять на берегу вонючей канавы.

Ведется стройка с нарушениями или нет, еще предстоит выяснить. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ведется стройка с нарушениями или нет, еще предстоит выяснить.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ведется стройка с нарушениями или нет, предстоит выяснить комитету городского обустройства администрации Иркутска. Местные жители уже отправили несколько жалоб. В них указали и тот факт, что с января 2017 года «Птичья гавань» получила статус особо охраняемой природной территории местного значения в категории «Природный ландшафт».

- Во-первых, на данный момент охраняемая природная территория местного значения у нас еще не создана, - комментирует главный специалист отдела экологической безопасности и контроля департамента городской среды администрации Иркутска Валентина Сафонова. – А во-вторых, участок, где ведется стройка, не вошел в число пяти зарезервированных участков Ново-Ленинского озерно-болотного комплекса, которые планируются к вхождению в ООПТ (особо охраняемая природная территория). Если выяснится, что при строительстве, которое здесь ведется, допущены нарушения, то собственник будет наказан. А пока нам предстоит переработать большой объем документации.

Многих горожан возмутила та информация, что якобы этот участок «Птичьей гавани» недавно продан в частные руки. Однако документального подтверждения тому нет. Эта информация также проверяется. Ведь если его продали недавно, то просто могли не внести в реестр.

О результатах проверки специалисты обещают сообщить горожанам сразу по ее окончании.

Валентина Сафонова: На данный момент охраняемая природная территория местного значения в Иркутске еще не создана

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