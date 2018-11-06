ДТП в Иркутске: грузовик въехал в здание супермаркета в микрорайоне Юбилейный

СЕГОДНЯ 12:53 2018-11-06T13:00:55+03:00

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Серьезная авария произошла днем, 6 ноября в микрорайоне Юбилейный в Иркутске. В здание местного супермаркета на скорости врезался грузовик. Удар был такой силы, что кабина автомобиля, буквально прошив стену, полностью оказалась внутри металлического здания, прямо в отделе со сладостями.

- Пострадала 30-летняя женщина, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Ее госпитализировали прибывшие на место медики. Была это покупательница или один из консультантов пока выясняется.

Сейчас на месте ДТП работают инспекторы ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства аварии. Сам водитель грузовика, который не пострадал, сослался на техническую неисправность. Он рассказал полицейским, что у его автомобиля отказали тормоза. Эта версия проверяется

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