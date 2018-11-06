Черная пятница 2018 в Иркутске: когда будет, акции, скидки

СЕГОДНЯ 14:14 2018-11-06T15:14:22+03:00

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В ноябре нас ждет большое событие для любителей скидок и распродаж – Черная пятница 2018 в Иркутске. Это значит, что совсем скоро для всех желающих сэкономить и при этом всерьез потратиться на необходимое в магазинах организуют невероятные скидки, от 50% до 80% (а в некоторых случаях магазины объявляют снижение цены до 90%). Традиционно «Черная пятница» проходит три дня и длится с пятницы по воскресенье. В 2018 году черная пятница - 23 ноября - и именно в этот день ожидается пик скидок в Иркутске.

Самые расчетливые иркутянки ( шопинг, признаемся, в основном женское занятие) уже приготовили списки того, чем они хотят обзавестись во время распродаж. Скидки в Черную пятницу 2018 в Иркутске 23 ноября ожидаются буквально на все. О снижении цен уже объявили крупные торговые сети. Те из них, кто участвует в акции, отметились на официальном сайте blackfridaysale.ru.

Есть возможность купить товары буквально всех направлений: от одежды и обуви до бытовой техники и парфюмерии. И не только через интернет. Понятно, что 23 ноября 2018 в Иркутске – черная пятница. А значит, колоссальная распродажа.

Впрочем, местные магазины присоединились к ней сами по себе, без объявления. Так что, если вы хотите купить новую шубку, платье, туфли, телевизор или спортивный тренажер, вам стоит уже сейчас зайти на этот сайт и осведомиться, участвует ли нужная сеть магазинов в акции. И заодно уточнить, когда начнется черная пятница 2018 в конкретном магазине в Иркутске.

Когда начнется Черная пятница 2018 в Иркутске: дата

Не удивляйтесь! Некоторые местные сети решили опередить конкурентов и провести черную пятницу 2018 не 23 ноября, а много раньше. Например, один из известных в Иркутске магазинов бытовой техники уже провел свою тотальную распродажу.

Но основные сети, ожидая наплыв покупателей, только готовят скидки. И тут надо быть внимательнее. Во-первых, заранее составить список необходимо и план действий (вам придется, в идеале, посетить все крупные торговые центры Иркутска). Надо понимать, что вы не сможете точно сказать, где и на какие именно товары будут скидки. Допустим, вы хотели купить холодильник одной марки, а на распродаже будет другая. Плюс времени на обдумывание ситуации в обрез. Поэтому сразу же, на бумаге, составьте для себя варианты. И, кстати, лучше начать шопинг в сети, притом накануне, 22 ноября ( многие сети как раз и стартуют в четверг), заказать товар, а потом забрать его из магазина. В общем, черная пятница 2018 в Иркутске – дело нешуточное. Чтобы не остаться без средств, с ворохом ненужных вещей, надо иметь трезвую голову.

Черная пятница 2018 в Иркутске: скидки и акции

-Вот черт! Думала, дешевле куплю…

И такое бывает. С подобными последствиями увлеченного шопинга сталкивался каждый. А все почему? Просто. Купили со скидкой, а на цену не посмотрели. А перед тем, как установить акционную цену, в магазине ее повысили. Так что будьте осторожны, сравнивайте цены. Как? Да с помощью смартфона! Большая скидка, до 90% должна заставить вас задуматься. Почему так? Откуда аттракцион неслыханной щедрости? Но все бывает. Поэтому внимательно, буквально со всех сторон изучите будущую покупку. А что, если правда? Тогда берем!

Чего нельзя никогда делать, собираясь на Черную пятницу ? Эксперты в один голос советуют – нельзя брать с собой кредитки и суммы, превышающие те, что вы готовы оставить в магазине.

КОНКРЕТНО

Крупнейшие ТЦ Иркутска

Торговый комплекс ул. Литвинова, 17

ТРК Модный Квартал 130 квартал, ул. 3 июля, 25

ТРЦ "Карамель" ул. Партизанская, 36

ТЦ Версаль ул. Академическая, 31

ТЦ Лермонтов ул. Лермонтова 90\1

ТРК Комсомолл ул. В. Набережная, 10

ТРЦ Сильвермолл ул. Сергеева 3\5

ТЦ Цветной парк ул. Байкальская, 250\1

ТЦ Jam Mall ул. Сергеева,3

ТЦ Иркутский ул. Советская, 58

ТЦ Сезон ул. Свердлова, 36