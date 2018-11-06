Пенсионеров в Иркутске обманывают на замене счетчиков

СЕГОДНЯ 15:05 2018-11-06T15:10:31+03:00

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Телефоны коммунальных служб раскалены уже несколько дней. Жители Иркутска жалуются: неизвестные ходят по квартирам и, угрожая крупными штрафами, требуют заменить электросчетчик. И все бы ничего, но после визитов лже-сотрудников сетевых компаний горожанам действительно приходят счета с баснословными начислениями. Случаи не единичны, а пострадавших уже не десятки, а сотни!

- Аферисты пользуются тем, что граждане зачастую не знают законодательство и оперируют ссылками на несуществующие законы, навязывая ненужные услуги, - рассказала пресс-секретарь СРО «Содружество ЖКХ» Екатерина Анисимова. – Причем услуга эта обходится людям вдвое дороже.

Итак, схема проста как дважды два. Мошенники (а это, по отзывам пострадавших, вероятно одна и та же бригада) – девушка с удостоверением и два электрика стучатся в квартиры жильцов «хрущевок» или 9-этажных панельных домов и представляются сотрудниками «Иркутскэнергосбыта». Перед этим они обследуют счетчики. В зоне риска оказываются жильцы, которым действительно необходимо заменить прибор учета. Им предлагают воспользоваться услугами. А иначе штраф 5000 рублей. Горожане верят и, чтобы не платить, готовы здесь и сейчас заменить прибор учета. Тем более что коммунальщики и скидку предлагают – переустановить за 3000 рублей.

В нюансы процедуры доверчивые жильцы обычно не вникают. А он заключается вот в чем: лже-подрядчики устанавливают липовые пломбы. В итоге «Иркутскэнергосбыт» квалифицирует это как безучетное потребление электроэнергии и выставляет добросовестному плательщику завышенные начисления.

- Этот фальшивый подрядчик «Иркутскэнерго» никакой ответственности не понесет, а вот собственников кроме начислений по нормативу могут ждать и другие сюрпризы, - продолжает Екатерина. - Например, счетчик может вызвать короткое замыкание или вывести из строя электрические приборы в квартире.

Лже-коммунальщики обманули не только иркутян. Также побывали они в Свирске, Слюдянке, Саянске, Черемхове, Шелехове и Ангарске.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Если вам предлагают заменить электрические и водяные счетчики, трубы в квартире или произвести любые другие действия, свяжитесь с управляющей компанией или «Иркутскэнергосбытом». Тел. горячей линии «Иркутскэнергосбыта» 8-800-100-97-77.