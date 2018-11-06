2018-11-06T19:28:39+03:00
Общество

Экскурсии по Иркутску: в центре города появятся новые трамвайные и пешеходные маршруты

Появятся бесплатные аудиогиды в мобильном приложении, карты, уличные таблички с информацией о достопримечательностях
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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По Иркутску пройдут новые трамвайные и пешеходные маршруты, заработает аудиогид.По Иркутску пройдут новые трамвайные и пешеходные маршруты, заработает аудиогид.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Этого Иркутск, туристический центр Сибири, город, где открываются «ворота Байкала», ждал давно. Ежегодно сюда приезжают более полутора миллионов туристов, среди которых очень много иностранцев. Да что гости из-за рубежа, и своим землякам хотелось бы показать достопримечательности как следует. Новый проект, который называется «Маршруты Иркутска», должен решить эту проблему. И решить быстро — энтузиасты готовы к работе, крупный президентский грант получен.

Уже через год, к 30 ноября 2019 года, в Иркутске должны появиться и новые маршруты, и аудиогид. Проект направлен на обновление существующего с 2006 года пешеходного маршрута "Зеленая линия" и на создание новых маршрутов.А если конкретнее?

-Активным жителям и гостям мы предложим осмотреть город по обновленному пешеходному и велосипедному маршруту, - сообщают организаторы. -А трамвайный маршрут является прекрасной альтернативой автобусному туру. Идея его создания обусловлена экологичностью и доступностью такого вида передвижения. Он проходит по историческому центру и захватывает окраины с местами, интересными для осмотра. Если использовать аудиогид, трамвайную экскурсию можно повторить несколько раз, заплатив за нее лишь стоимость проезда.

Аудиогид по Иркутску нужен. И,наконец,точно известно, что он будет создан в ближайшее время — как по трамвайному, так и по пешеходному, так и по веломаршруту. Причем бесплатный ( что важно), в мобильном приложении izi.TRAVEL, как в крупнейших городах страны. А еще появятся карты, уличные таблички с информацией о достопримечательности. Вся информация на трех языках - русском, английском, китайском. Это точно понравится, и не только туристам, но и самим горожанам. Которым, кстати, предлагается пройти обучение в «Школе гида» и принять участие в конкурсе на лучший «народный» маршрут.

Для маломобильных групп населения разработан маршрут по историческому центру. Это поможет людям с ограниченными возможностями совершить экскурсию по центру города.

На эти цели по президентскому гранту иркутское Братство св. Иннокентия получит более 2 миллионов рублей. А общая сумма расходов — более 3 миллионов.

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