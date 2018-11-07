Иркутский алюминиевый завод РУСАЛа: социальная ответственность в действии

СЕГОДНЯ 03:00 2018-11-06T11:30:52+03:00

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Иркутский алюминиевый завод, входящий в ОК РУСАЛ, наращивает объем поддержки реализуемых в Шелехове социальных проектов.

За последние два года предприятие направило на благотворительность порядка 50 млн рублей. Реализацию социальных проектов РУСАЛ считает одним из приоритетов своей деятельности в регионах.

Олег Буц, генеральный директор Иркутского алюминиевого завода, отметил, что расположенное в Шелехове предприятие уделяет внимание не только городу, но и поселениям района.

- Эти вложения всегда очень значимы для жителей, ведь они максимально ориентированы на их интересы и потребности. При этом РУСАЛ стремится превзойти ожидания людей, не просто улучшать среду, а создавать новое комфортное пространство для жизни, - подчеркнул он.

К примеру, в Привокзальном микрорайоне Шелехова на гранты в рамках проекта «Территория РУСАЛа» установили детскую игровую площадку и уличные тренажеры.

Как отметил Валерий Постников, депутат Думы Шелеховского района, раньше единственным развлечением местных ребятишек были небезопасные игры на вокзале. Теперь же дети собираются на площадке, общаются, занимаются спортом.

Также при поддержке РУСАЛа игровая комната появилась в детском отделении Шелеховской районной больницы. А в центральной библиотеке на гранты компании открыли информационно-досуговый центр для инвалидов и квест-комнату.

По гранту РУСАЛа «Зеленая волна» на территории Центра помощи детям г. Шелехова установили беседку, лавочки, мост желаний, разбили клумбы.

Серьезные вложения в размере 38 млн рублей были направлены предприятием на обновление шелеховского стадиона. Теперь здесь есть футбольное поле с искусственной травой, прорезиненные беговые дорожки, электронное табло и световые мачты.

Завод поддерживает и строительство в Шелехове храма Святых апостолов Петра и Павла. Кованая ограда церкви была установлена благодаря финансовой помощи металлургов.

Все это - лишь малая часть большой работы, выполняемой РУСАЛом в рамках социальной ответственности. Компания реализует различные культурные и образовательные проекты, поддерживает развитие спорта, ну и, конечно же, участвует в благоустройстве территорий.

На следующий год у компании уже запланирован ряд интересных благотворительных проектов. В частности, на городской площади Шелехова при поддержке РУСАЛа установят бьющий из-под земли фонтан.