«Фермерский клуб» обсудил вопросы кредитования сельхозорганизаций

СЕГОДНЯ 06:10 2018-11-07T06:24:47+03:00

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«Комсомольская правда» провела в Иркутске второе заседание «Фермерского клуба». Мероприятие задумано для того, чтобы сельхозпредприятия региона могли обсудить свои проблемы с представителями власти и бизнеса.

На этот раз участие в заседании приняли специалисты Байкальского банка ПАО Сбербанк, которые рассказали о кредитовании сельхозтоваропроизводителей.

Как отметила Ольга Федотова, директор управления продаж малому бизнесу, в этом году сельхозорганизациям региона выдано в 2,5 раза больше кредитов, чем в 2017-м. Как правило, представители АПК берут либо «короткие деньги» - на горюче-смазочные материалы, приобретение сырья, оплату текущих счетов, либо «длинные», то есть инвестиционные, - для покупки транспорта и оборудования.

Ольга Федотова, директор управления продаж малому бизнесуФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Подробнее о программах кредитования на встрече с фермерами рассказала Евгения Супиева, начальник сектора управления продаж малому бизнесу.

Как отметила эксперт, более крупные, целевые кредиты входят в линейку «Бизнес». Таким предложением можно воспользоваться, если нужен кредит на максимальный срок и есть возможность предоставить залог. Денежные средства предоставляются как на оборотные, так и на инвестиционные цели сроком до 10 лет. Предусмотрены отсрочка платежа основного долга и индивидуальный график погашения. При этом необеспеченная часть кредита может достигать 25%. При покупке недвижимости и оборудования первоначальный взнос начинается от 20%, а ставка по кредиту варьируется от 11% годовых.

Если сельхозпроизводителю, а именно индивидуальному предпринимателю или главе крестьянско-фермерского хозяйства, необходима сумма до 3 млн рублей, то в Сбербанке он может ее получить без залога и подтверждения целевого использования. Требуется только поручительство.

Данная кредитная программа называется «Доверие». Денежные средства по ней предоставляются по минимальному пакету документов, при этом нет никаких дополнительных комиссий, в том числе за досрочное погашение. Заявка рассматривается до трех рабочих дней. Ставка по кредиту варьируется от 16% годовых.

Есть на рынке и предложения в рамках программ субсидирования.

К примеру, кредит можно получить под льготу Министерства сельского хозяйства Иркутской области, и ставка при этом составит всего 5%.

Участие в программе могут принять производители и переработчики сельхозпродукции, причем как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели.

Кредит выдается на срок до 1 года на закупку сырья, сезонные полевые работы, оплату текущих счетов, а также на период до 15 лет в случае приобретения техники, оборудования, крупного рогатого скота, недвижимости.

Кредитование под льготную ставку предусмотрено и по совместной программе с Республикой Беларусь. Если сельхозпредприятие приобретает в кредит технику или транспорт, произведенные в Беларуси, то предусмотрена компенсация части процентной ставки в размере ключевой. При этом минимальный взнос должен быть не менее 10%. Допустим, сельхозорганизации необходимо приобрести комбайн стоимостью 5 млн рублей при наличии первоначального взноса в сумме 500 тыс. рублей. Банк дал согласие предоставить кредит на срок до 5 лет с процентной ставкой от 11% годовых, а залогом будет служить сам комбайн.

Также льготная ставка действует в случае использования инструментов поддержки малого и среднего предпринимательства. При оформлении кредита на инвестиционные цели (приобретение основных средств, модернизацию и реконструкцию производства, запуск новых проектов) или пополнение оборотных средств льготная ставка применяется в течение первых трех лет пользования кредитом в размере от 10,6% годовых.

В целом требования ко всем заемщикам довольно просты. В том числе организации, индивидуальные предприятия или фермерские хозяйства должны действовать не менее года, являться налоговыми резидентами РФ, могут быть как с хорошей кредитной историей, так и без опыта кредитования.

Заемщики предоставляют в банк анкету, паспорта, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, учредительные документы, финансовые данные, разрешение на занятие отдельными видами деятельности и, если необходимо, документы по залогу.

Кстати, чтобы подать заявку, посещать отделения банка вовсе не обязательно. Клиенты Сбербанка, имеющие там открытый расчетный счет, могут подать заявку в электронном виде в «Сбербанк Бизнес Онлайн». Для тех, кто еще не является клиентом Сбербанка, также доступна аналогичная опция по обращению за кредитом через сайт Сбербанка. Программа сама предложит клиенту на выбор несколько видов кредитных продуктов с указанием самого быстрого и самого выгодного в зависимости от потребностей клиента, а также сформирует список необходимых документов, которые можно сфотографировать даже на камеру телефона, загрузить и направить в банк. Каналы передачи документов в электронном виде надежно защищены. После отправки заявки в банк с клиентом в ближайшее время свяжется специалист, чтобы обсудить детали сделки.

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