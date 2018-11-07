Притон на окраине Улан-Удэ: банду сутенеров задержали в Бурятии

СЕГОДНЯ 13:47 2018-11-07T14:58:10+03:00

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Громкий секс-скандал в Бурятии. В Улан-Удэ накрыли банду сутенеров, создавшую прибыльный притон на окраине города. При этом лидером группы являлся 32-летний местный житель, который до февраля этого года умудрялся руководить 7 своими подопечными по мобильному телефону из …тюрьмы, где отбывал наказание за разбой.

Как только мужчина освободился из колонии, он сразу решил расширить свой интимный бизнес. Для начала он создал три группы и даже дал им названия - «Драйв», «Секс Лайф» и «Ева». Руководили этими группами двое его сообщников и администраторы, которые являлись так называемыми «мамками». Затем он привлек в каждую группу от 4 до 6 девушек, которые и оказывали интимные услуги многочисленным клиентом. При этом сутенера не смущало даже то, что среди жриц любви были несовершеннолетние девчонки. Как ему удалось вовлекать их в свой преступный бизнес? Очень просто. Он либо угрожал им, либо обещал огромный заработок.

Развозили девушек по городу на обычном такси. При этом их нередко сопровождали двое нанятых охранников. Секс услуги дамы оказывали в частном доме на окраине Улан-Удэ, который главарь банды снял в аренду. Кстати, это и помогло накрыть притон. Через три месяца соседям просто надоело видеть рядом со своим жилищем девушек в коротких юбках. Когда они поняли, что те занимаются проституцией, просто пожаловались в местную администрацию и полицию. Банду вместе с главарем задержали 21 мая этого года.

- Возбуждены уголовные дела по статьям «Организация занятия проституцией с использованием несовершеннолетних» и «Вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетних», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Сейчас собираются все доказательства вины участников группы.

Кстати, лидер банды сутенеров и один из его ближайших соратников уже находятся под стражей, еще один участник преступного сообщества помещен под домашний арест. В отношении остальных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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