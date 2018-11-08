«Народный участковый-2018»: Артур Саркисян из Ангарска входит в десятку лидеров

СЕГОДНЯ 04:35 2018-11-07T14:58:10+03:00

«Экватор» всероссийского конкурса «Народный участковый-2018» пройден. И для нашего героя – майора полиции из Ангарска Артура Саркисяна он вполне успешен. За неделю голосования участковый уполномоченный «второго» отдела получил чуть более 14 тысяч голосов и уверено вошел в десятку лучших Анискиных страны!

Напомним, Артур Альбертович пришел на службу в полицию в 2014 году. До этого он проходил службу в Вооруженных Силах РФ. Потомственный военный, в том числе обеспечивал правопорядок на Северном Кавказе.

Сейчас в его ведении 12-ый микрорайон Ангарска, где проживает 3,5 тысячи человек. Как и у любого участкового, забот хватает. Как проходит день участкового – мы узнали! Лучшие моменты рабочего дня запечатлела камера фотокора «КП».

Общение с жителями - одно из важных составляющих в профессии полицейского.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Конечно все начинается с… инструктажа. Он заключается в проверке готовности к несению службы, состояния форменной одежды и внешнего вида. Жетон, табельное оружие, удостоверение – все это должно быть всегда при себе! Также участковый знакомится с оперативной сводкой и, в свою очередь, доносит информацию до своих помощников.

Участковый работает много - с утра и до позднего вечера.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Много у Анискиных и бумажной работы. Потому как львиная доля заявлений, поступивших в дежурную часть, отправляется на стол именно участковым. Они же составляют часто и административные протоколы, например, за нахождение в состоянии опьянения в общественном месте или за мелкое хулиганство.

Поквартирный обход - еще одна из методик работы участкового.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Если любой участковый посчитает сколько километров в день он проходит, то отбросит мысли о фитнесе. Потому как норму в 10 тысяч шагов, полезную для здоровья, он точно выполняет! Заглядывает и в местные магазины, проверяет, а не торгуют ли в них паленым алкоголем или не продают ли горячительное подросткам.

Артур Альбертович считает, что в любой профессии важны дисциплина и ответственность.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Артур Саркисян служит в полиции с 2014 года.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Артура Саркисяна многие жители его участка знают в лицо. Поэтому если встречают на улице, то часто не упускают возможности побеседовать. А для участкового даже обычный разговор о житье-бытье – кладезь ценной информации. Он всегда в курсе того, что происходит в микрорайоне.

Участковый уже набрал в конкурсе более 10 тысяч голосов.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Анискин не должен быть ленивым. Поквартирный обход – одна из методик работы. Случилось чего – угнали машину из-под окон, обворовали квартиру или вдернули сумочку во дворе – раскрыть эти и другие преступления помогает общение с жителями. Всегда найдется тот, кто что-то слышал или видел – ценные свидетели!

Суточные дежурства впереди.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Конечно, всегда на контроле у полицейского и те, кто когда-то попадал в поле зрения, например, злоупотреблял алкоголем, отбывал наказание, был лишен родительских прав. Радует Анискина, когда люди исправляются, начинают новую благополучную жизнь.

На страже спокойствия микрорайона.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Есть у участковых и суточные дежурства в отделе полиции. Уж тогда они отрабатывают все звонки, заявления, происшествия, которые случаются в городе. Выезжают на места преступлений.

У участковых работа разноплановая. Это и дежурства, и прием граждан, и бумажная работа.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почему люблю свою работу? Она приближена к людям и тесно взаимодействует с остальными подразделениями. Ежедневно ко мне за помощью обращаются местные жители со своими проблемами. Оказать им поддержку и помощь считаю своим профессиональным долгом, - говорит Артур Саркисян.

Как голосовать?

Заходите на сайт kp.ru на страницу конкурса «Выбери лучшего участкового страны!» (можно найти через поисковик, введя это название). Проголосовать можно с помощью своих аккаунтов в социальных сетях. Все накрутки будут фиксироваться, и автоматически отсеиваться. Учитываться будут только голоса реальных пользователей.