С 1 ноября Сбербанк предлагает населению Иркутской области новую услугу

СЕГОДНЯ 06:21 2018-11-07T06:23:59+03:00

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С 1 ноября 2018 года жители Приангарья смогут оплачивать счета за тепло и горячую воду без комиссии. Такую услугу внедряет Сбербанк при условии подключения автоплатежа. В преддверии зимы это нововведение особенно актуально. Напомним, что летом этого года население Иркутской области впервые не платило за отопление, и теперь наибольшая финансовая нагрузка придется как раз на ноябрь - апрель. При этом банки и различные платежные системы при приеме оплаты взимают еще и комиссию, которая может достигать 3%. Таким образом, подключение автоплатежа в Сбербанке может стать действительно хорошим способом сэкономить.

Как рассказала Ирина Евдокимова, начальник отдела платежных сервисов Иркутского отделения ПАО Сбербанк, подключить автоплатеж можно самостоятельно, с помощью «Сбербанк Онлайн» либо, обратившись в любое отделение.

Если сложились непредвиденные обстоятельства и появилась необходимость отложить автоплатеж, то отменить оплату несложно: нужно просто отправить ответное SMS-сообщение.

Кроме того, сообщение с суммой оплаты приходит клиенту банка за день до списания средств, и если у плательщика возникнут вопросы, он может успеть их прояснить, обратившись в организацию, которая занималась начислением. В данном случае это «Иркутскэнергосбыт».

Как отметила Ирина Евдокимова, такие проблемы возникают редко. Со всеми ресурсоснабжающими и управляющими компаниями у Сбербанка налажен высокотехнологичный информационный обмен. Данные обновляются ежедневно и всегда актуальны.

Кроме того, она подчеркнула, что автоплатеж позволяет экономить не только деньги, но и время - не нужно никуда идти, стоять в очередях. Привязать автоплатеж можно к определенной дате - например, к получению аванса, зарплаты или пенсии. Подключение услуги и сама услуга бесплатны.

Отредактировать дату и периодичность автоплатежей, а также изменить карту, с которой списываются автоплатежи, можно в любой момент в «Личном кабинете» или мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

Автоплатеж помогает не копить долги и избежать начисления пени. Если необходима квитанция, то ее в любое время можно распечатать через «Сбербанк Онлайн», устройство самообслуживания или в отделении.

Автоматическая оплата подключается к любому виду расчетов - за электроэнергию, детский сад, услуги управляющей компании в сфере ЖКХ. С ее помощью можно мониторить и штрафы.

Также напомним, что Сбербанк не взимает комиссию при оплате за электроэнергию, независимо от того, где и как производится расчет за услугу - в отделении или онлайн.

Если по оплате за услуги ресурсоснабжающих организаций возникают какие-то вопросы, то для удобства клиентов уже в трех иркутских офисах Сбербанка работают центры обслуживания населения ООО «Иркутскэнергосбыт». В них потребители могут получить консультации по соответствующим коммунальным услугам, уточнить информацию по начислениям, сделать перерасчет, а также оплатить счета, используя сервисы Сбербанка.

В Иркутске специалисты ресурсоснабжающей компании принимают посетителей в офисах Сбербанка по улицам: Волжская, 15 (ТЦ «Оранж»); Советская, 122а; Мира, 100а.

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