Крупный пожар под Иркутском: горит склад со сройматериалами площадью 8,6 тыс. кв.м

СЕГОДНЯ 03:25 2018-11-08T03:37:36+03:00

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Сильный пожар озарил в ночь на 8 ноября окраину поселка Маркова под Иркутском. В четыре часа утра здесь загорелся железобетонный склад, на котором хранятся материалы для сборки мебели, а также строительные пескоблоки. Площадь пожара огромна – 8600 квадратных метров.

Как сообщили «КП-Иркутск» в ГУ МЧС России по Иркутской области,В 04.25 пожару был присвоен повышенный номер сложности. В 7.20 его локализован, то есть спасатели преградили путь стихии, прекратили дальнейшее распространение огня. Однако впереди еще много работы, спасатели сейчас борются с открытым огнем.

Рядом с промзоной нет жилых зданий, поэтому угрозы населению нет. Пострадавших тоже нет. На складе находились только охранники. Они и сообщили в МЧС. На месте работают 34 сотрудника МЧС, задействовано 11 единиц техники.