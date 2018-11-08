СЕГОДНЯ 09:14 2018-11-08T09:35:35+03:00

Пожар на мебельном складе под Иркутском: идет разбор завалов, дорога в поселок Маркова перекрыта.

Ликвидация последствий пожара на мебельном складе под Иркутском длится несколько часов [фото, видео]

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Пожара на мебельного складе под Иркутском заставил порядком поволноваться не только владельцев бизнеса, в одночасье лишившихся материалов для производства и готовых изделий, но и автомобилистов. Во время ликвидации огня, распространившегося на площади более 8 тысяч квадратных метров, пришлось перекрыть дорогу, ведущую к поселку Маркова.

- В здании мебельного склада находилось много материалов повышенной горимости, что способствовало быстрому распространению огня на большие площади, - уточнил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Василий Разумнов.- . Кровля строения покрыта битумом под металлическим скатом, что также стало причиной стремительного распространения огня и затруднения доступа к очагу пожара. Для подачи огнетушащей смеси пожарным пришлось разбирать часть крыши.

Осложняло обстановку и то, что ближайший водоем находился достаточно далеко, потому и пришлось тянуть две магистральных линии длиной около километра от ближайшего карьера. Сейчас огонь потушен, идет разборка завалов.

На это время ГИБДД и перекрыло трассу на поселок Маркова. На месте дежурят сотрудники и направляют автомобили в объезд.

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