Будь осторожен: иркутский юрист рассказал, почему не стоит брать кредиты в сомнительных организациях

СЕГОДНЯ 11:00 2018-11-08T12:58:57+03:00

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Юрист Юрий Смирнов человек в нашем городе известный, имеющий большой опыт ведения судебных дел. Более чем за 20-летнюю практику у него накопилось немало историй о том, какими беспечными бывают люди. В последнее время, например, к нему все чаще стали обращаться горожане, столкнувшиеся с проблемой кредитования. Деньги в займы они брали не в банке и даже не в микрофинансовой организации, а просто по объявлению. Подобные листовки с предложением занять до зарплаты развешены везде. Оказывается, и такие методы помогают нажиться не самым порядочным гражданам. В итоге кредит в 10, 20 или, скажем, 40 тысяч рублей (не долларов!) может стоить заемщику… квартиры. Подробности этой истории слушайте в эфире радио «Комсомольская правда».

07.11.2018 Юрист Смирнов - Иркутск 00:00 00:00

Адреса юридических кабинетов Юрия Смирнова:

в Иркутске - ул. Дзержинского, 24а;

в Ангарске - мкр-н 12а, д. 2а (рядом кафе «Малина» и Сбербанк).

Телефон: 8-901-630-02-00.

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