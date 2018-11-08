Шестилетний мальчик из Иркутска сломал позвоночник, упав со скалодрома

СЕГОДНЯ 13:51 2018-11-08T14:00:57+03:00

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Вместо садика - больничная палата, а вместо игр в любимый футбол - телевизор. Так не радужно начался новый учебный год для 6-летнего иркутянина Саши Бутяева. В последний день летних каникул, 31 августа, мальчик в одном из торговых центров, где находился с мамой и братом-близнецом Аркашей, захотел полазать на скалодроме.

- Аркаша сразу отказался от этой идеи, а Саша давно мечтал об этом и буквально потащил меня к этому аттракциону, - рассказывает «Комсомольской правде» в Иркутске мама мальчика Наталья Бутяева. - Сотрудница скалодрома провела, как и положено, инструктаж, надела на сына экипировку. Сначала он залез на метровую высоту, затем забрался повыше. При этом все делал по советам инструктора. Когда Саша оттолкнулся от стены, чтобы спуститься, трос, за который зацепили карабин, порвался. Сын на моих глазах камнем упал на пол на спину.

Защита и 7-сантиметровый мат не спасли мальчика от серьезных травм. С сильными болями его доставили в Ивано-Матренинскую детскую больницу, где поставили диагноз «компрессионный перелом позвоночника». Лишь чудом удалось избежать повреждения спинного мозга. Врачи сразу предупредили: восстановится ребенок не быстро. Первые две недели Саша пролежал в стационаре, теперь он дома. Ему прописали особый ортопедический режим: можно немного ходить, а вот садиться нельзя будет еще пару месяцев.

- Руководство скалодрома беспокоилось о здоровье сына, - продолжает Наталья Бутяева. - Звонили каждый день, спрашивали, чем помочь. Но на тот момент я даже не знала, что нам требуется. В больнице лечили бесплатно. После выписки предстояло решить, с кем оставить ребенка на два месяца, ведь мне нужно было выходить на работу. Тогда директор скалодрома предложил оплатить няню для Саши.

Соседка, которая как раз работала с детьми, согласилась посидеть с ребенком. Цена вопроса - 140 рублей в час. Женщина заключила с няней договор на услугу с 25 сентября и уже было собралась отправить его директору, но дозвониться до него не смогла.

- Пришлось писать об этой ситуации в соцсетях, - говорит Наталья. - На следующий день администрация скалодрома вышла на связь. Первую оплату за няню отправили только 4 октября, а дальше произошло следующее: на встрече с нашим адвокатом директор скалодрома предложил выплатить мне 90 тысяч рублей и забыть об этой истории. Мы отказались, так как посчитали, что нужно дождаться результатов экспертизы, которая покажет, какой вред причинен здоровью сына.

В общем, руководство скалодрома оплатило Наталье только за один месяц работы няни (26 тыс. руб.) и приобрело для Саши корсет за 3 тысячи рублей. Дальше женщина платит из своего кармана. Но больше всего ее возмутило предложение, которое последовало на днях.

- Директор прямо сказал: «Либо берете 90 тысяч до 2 ноября, либо каждый следующий день сумма будет уменьшаться на 5 тысяч, - возмущается Наталья. - Это уже шантаж какой-то. При этом он добавил, что мы живем во время товарно-рыночных отношений. Что делать, пришлось соглашаться, ведь впереди у сына курс восстановления: массажи, бассейн, поездка в санаторий. Еще услуги адвоката оплатить надо, а я практически на нуле.

Обещанных денег иркутянка пока не дождалась. На днях представители скалодрома вновь вышли на связь с Натальей и договорились о встрече. Что женщине предложат на этот раз, она пока не знает.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Алексей ЧЕРКАШИН, юрист:

Нужно дождаться результатов экспертизы причиненного вреда

- Думаю, сумма, которую предлагают Наталье при нынешних ценах, вряд ли сможет покрыть все реабилитационные расходы на лечение ребенка. Тем более что ставить такие условия - бери деньги или каждый день сумма будет уменьшаться - неправильно. Нужно дождаться результатов экспертизы причиненного вреда. Если он будет тяжким, то заведут уголовное дело. Тогда можно требовать возмещение вреда в рамках уголовного процесса. В этом случае скалодром будет вести себя уже по-другому, сами прибегут договариваться. Если вред окажется средним, то взыскивать деньги нужно будет через гражданский суд. Конечно, если Наталья возьмет 90 тысяч, ей предстоит написать расписку о том, что претензий она не имеет. А уложится она в эту сумму при лечении или нет, не известно. И еще один совет: пусть собирает все документы, чеки, квитанции о расходах, вплоть до поездок на такси до места обследования.