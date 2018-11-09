Сбербанк объявил «Зеленый день»

Ноябрь – время распродаж. Именно в этом осеннем месяце есть знаменитая «черная пятница», когда скидки в магазинах могут достигать 50-90%. В этом году впервые подобную акцию организует и Сбербанк. В преддверии своего 177-го дня рождения, 11-12 ноября, он проведет «Зеленый день» и отметит праздник дисконтами по кредитам, повышенными ставками по вкладам, другими предложениями.

«Зеленый день» Сбербанка станет особым днем. В этом году он стартует 11 ноября и продлится для розничных клиентов до 12-го, а для корпоративных – до 17-го ноября. По всей России будут действовать уникальные предложения. К примеру, у потенциальных получателей ипотеки есть возможность получить дисконт к процентной ставке. Также особые ставки устанавливаются по вкладу, потребительскому онлайн-кредиту. Есть особые предложения по пакетам премиум-банкинга «Сбербанк Премьер» и т.д. Также 12 ноября с 00:00 по 23:59 по московскому времени платежи физических лиц юридическим в мобильном приложении Сбербанк Онлайн будут приниматься без комиссии.

В акции «Зеленый день» принимают участие более 400 партнеров по всей России - кинотеатры, интернет-магазины, развлекательные центры, автомобильные дилеры, аптеки, рестораны, компании, предлагающие медицинские, туристические и другие услуги.

Как рассказал Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка, в Иркутской области, Забайкалье, Бурятии, Якутии к проекту присоединились порядка 30 компаний.

К примеру, в рамках акции при оформлении ипотеки крупные строительные компании, действующие в Иркутске, предлагают скидки на приобретаемое жилье. В муниципальном транспорте при оплате картой Сбербанка будут начисляться повышенные бонусы «Спасибо». Также дисконт обеспечит ряд интернет-магазинов города. Свои предложения подготовили и некоторые компании, предоставляющие услуги юридическим лицам.

- «Зеленый день» интересен не только тем, что в его рамках продукты Сбербанка реализуются по уникальным условиям. Проект помогает показать возможности наших партнеров, - подчеркнул Александр Абрамкин. – Акция проводится впервые, и нам хотелось бы, чтобы о ней узнали как можно большее количество как постоянных, так и потенциальных клиентов Сбербанка.

Примечательно, что возможностями «Зеленого дня» можно воспользоваться онлайн. Также в честь дня рождения воскресенье, 11 ноября, объявлен дополнительным рабочим днем для большинства офисов Сбербанка. В Иркутской области свои двери откроют около 57 отделений.

Подробно с предложениями можно ознакомиться на сайте www.sberbank.ru/177.

СКАЗАНО!

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка:

«Мы хотим, чтобы день рождения Сбербанка стал настоящим праздником для самых главных людей Сбербанка — наших клиентов, партнеров и сотрудников. Поэтому мы запускаем новую ежегодную акцию. Наш «Зеленый день» должен стать хорошей традицией и мы рассчитываем, что каждый год к нему будут присоединяться новые партнеры. Наша задача — сделать так, чтобы этот день был по-настоящему самым выгодным в году».

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