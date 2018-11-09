Льготная ипотека и детсад с 1,5 лет: иркутяне рассказали, что стало бы стимулом для рождения второго ребенка

«В Москву, в Москву», - вздыхали провинциальные героини пьесы Чехова «Три сестры». Прошло больше ста лет, и что мы видим? Многие по-прежнему мечтают уехать жить в столицу. И не просто мечтают, а действительно переезжают в Москву и Питер. У каждого из нас найдутся десятки знакомых, которые перебрались в европейскую часть страны. И упрямые цифры подтверждают: наши земляки действительно не бояться кардинально менять свою жизнь. Самая мобильная в этом плане, конечно, молодежь. Оно и понятно: девушки и парни уезжают учиться, строить карьеру, создавать семьи.

Сравните цифры.

- В 2010 году в возрасте от 14 до 29 лет из Иркутска уехали 19 672 человека, - рассказали в «Иркутскстате». - В 2015-м уже - 28356 человек, в 2017-ом - 26644.

То есть наш регион покидают самые молодые и самые активные. Более того, почти все отличники стремятся в мегаполисы. И это исследование уже провели в Институте социальных наук ИГУ: из 50 стобалльников ЕГЭ региона только 2-3 человека остаются в родных пенатах. Да, цифры приблизительные, однако очень красноречивые.

При этом нельзя сказать, что население Приангарья стремительно сокращается. Рождаемость по-прежнему превышает смертность и это - хороший показатель.

Например, в 2018 году в Приангарье за девять месяцев появился на свет 23 491 ребенок, умерли же 23 472 человека. То есть так называемый естественный прирост составил всего 19 человек. Для сравнения, за такой же отрезок времени в прошлом году родились 24 083 человека, а умерли 23 438. Прирост - 645. А вот, например, в далеком 1984 году, когда рожали много и семьи были большие, естественный прирост был 20 тысяч.

Социологи разводят руками: рождаемость снижается. А хотя еще совсем недавно говорили о беби-буме. 2012-й стал рекордным по количеству новорожденных, на свет появились 11 300 (!) младенцев. Потом цифры потихоньку начали снижаться.

- За девять месяцев 2018 года в Иркутске родились 6637 детей, - рассказали в «Иркутскстате». - Для сравнения, в 2017-м за такой же промежуток - 6788.

То есть рожать стали на самом деле меньше. При этом женятся-то у нас охотно: в первом полугодии 2018-го мы заняли второе место в Сибирском федеральном округе по числу зарегистрированных браков. В Иркутской области за девять месяцев появилось больше 14 тысяч семей. Развелось намного меньше - 8764 пары, которые по каким-либо причинам больше не смогли быть вместе.

Грозит ли нам демографический кризис? На этот вопрос, пожалуй, не возьмутся ответить даже именитые социологи: прогнозы - вещь неблагодарная. Однако уезжают от нас действительно чаще, чем приезжают. За девять месяцев 2018 года из Иркутской области на длительный срок уехали 54 290 человек. Приехали на постоянное место жительства - 50 944.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Евгения ГОЛЬЦОВА, декан социального факультета Института социальных наук ИГУ:

В нашем регионе нужно создавать условия для профессионального развития

- Мы регулярно проводим исследования, которые касаются рождаемости, смерти и миграции. Действительно, рожать у нас стали меньше. Этому есть несколько причин. Большинство из тех, кто родился в 1980-е, уже выполнили свой репродуктивный план, то есть стали мамами и папами. Именно они обеспечили тот самый беби-бум, о котором там много говорили. Теперь пришел черед создавать семьи, рожденным в 1990-х, а их намного меньше и, конечно, они не могут перевыполнить план тех, кто старше на 5 - 10 лет.

Также многие называют и экономические причины, из-за которых не создают семьи или не торопятся за вторым ребенком: нет квартиры, небольшая зарплата и т.д. Многие откладывают рождение детей до тех пор, пока не построят карьеру, в итоге теряют время и не успевают стать родителями или рожают всего одного ребенка. Что касается молодых ребят, которые массово уезжают из нашего региона, то они, конечно, видят в крупных городах большие перспективы.

Тем не менее сгущать краски не хочется. Безусловно, нельзя сказать, что у нас безнадежная ситуация с демографией, однако стремиться к лучшему надо. Властям, например, формировать условия для развития, то есть создавать успешные предприятия, на которых реально и заработать, и реализоваться как профессионал.

СОЦОПРОС

Что нужно сделать, чтобы иркутяне больше рожали

1. Предоставлять квартиры либо жилищные кредиты на льготных условиях (45%)

2. Давать места в детских садах малышам старше одного года (43%)

3. Увеличить ежемесячное пособие по уходу за ребенком (35%)

4. Повысить размер маткапитала (33%)

5. Продлить оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до трех лет (29%).

(Социальный опрос проводили специалисты социального факультета Института социальных наук ИГУ).