Стас Михайлов в Иркутске: и в церковь сходил, и на Байкал съездил

Стас Михайлов – популярный эстрадный исполнитель и композитор, народный артист РФ. Звезда ежегодно дает концерты в Иркутске. И этот год стал не исключение.

Михайлов прибывал в столице Восточной Сибири целых три дня. Перед концертом певец успел съездить в Листвянку и погулять по берегу Байкала. Он даже записал видео и выложил на своей странице в Инстаграме.

- Привет с Байкала, - написал Стас Михайлов. – Удивительное место по своей энергетике, красоте и неповторимости. И это правда. Каждый год мы приезжаем сюда и каждый год разные эмоции. Самое главное – что они есть. Байкал манит по – своему, в нем есть что-то мистическое. Посмотрите, какая красота. Чистейшее озеро, вот там даже видно рыб.

На следующий день, 14 ноября Михайлов собрал полный дворец спорта «Труд». Билеты на его концерт были распроданы почти за месяц. Любители творчества подпевали кумиру и отжигали в фан-зоне.

Чуть позже на странице Стаса Михайлова появилось видео с концерта в Иркутске. Он поблагодарил Сибирь за горячий прием и позитивные эмоции.

stas_mihailoff Стас Михайлов выступил в Иркутске. Видео с концерта.

После выступления Михайлов не спешил покидать город, а решил насладиться архитектурой Иркутска и даже сделал фото рядом с Казанской церковью и очень трогательно ее прокомментировал.

stas_mihailoff Стас Михайлов около Казанской церкви в Иркутске.

- Все, что я сегодня имею: семья, родители, слава, почет, успех – это все Твое, Господи, - написал Михайлов. – Мое здесь – мои грехи и падения.

Вечером Кумир миллионов покинул Сибирь и обещал вернуться в следующем году. Кстати, в 2019 году Стасу Михайлову исполнится 50 лет. Поэтому иркутяне надеются на то, что через год артист порадует их новым грандиозным шоу.