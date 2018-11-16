Операция Ы или новые приключения Шуры в Иркутске: популярного певца ждем на радио "Комсомольская правда в Иркутске

Сегодня, 16 ноября, в 16:05 мы ждем в эфире радио «Комсомольская правда» на волне 91,5 FM в Иркутске и 99,5 FM в Братске певца, звезду 90-х, шоумена Шуру. На сайте и в соцсетях будет вестись прямая онлайнтрансляция встречи со звездой.

Напомним, что у Шуры идет гастрольное турне «Звезды дискотек 90-х». Вместе с ним прилетели группы «Краски» и «Божья коровка», артисты Рома Жуков, Саша Айвазов и Игорек. Вчера артисты уже дали первый концерт во дворце спорта «Труд», а сегодня выступят в одном из ресторанов Иркутска.

Между концертами Шура успевает погулять по городу, потанцевать на набережной Ангары и даже постоять в очереди за колбасой и закупиться орешками и рыбой на Центральном рынке. Мало того, он назвал елку в холле отеля волосатым кальяном.

Артист открыт для общения с жителями Иркутска и делает с ними памятные фотографии.

Если вы хотите лично пообщаться со звездой по телефону, то звоните по телефону (3952)208-005 во время прямого эфира.

Заранее задавать вопросы, отправлять голосовые сообщения: Viber, WhatsApp - тел. 89025138585