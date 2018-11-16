В Иркутске вкладчики, потерявшие миллионы на векселях, устраивают пикеты

Иван Сергеевич Астапьев всю жизнь проработал на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске. Прошел путь от простого оператора до начальника отдела. Сейчас он на пенсии, ему 57 лет. Три года назад открыл вклад в одном из крупных банков под 7 процентов годовых. Тогда он еще трудился и получал около 40 тысяч рублей, плюс пенсия около 15 тысяч. Доход приличный, Иван Сергеевич решил не тратить все, а откладывать. Приносил каждый месяц в финансовое учреждение по 15-20 тысяч. Через три года на счету скопилась приличная сумма - больше 1 миллион рублей.

В марте 2018 года пенсионер снова пришел в отделение банка, чтобы пополнить вклад. А операционист решила рассказать клиенту о новых возможностях: предложила перевести накопления на «особый счет», где ставка не 7 процентов, а 9. Иван Сергеевич заинтересовался, девушка предоставила ему документы, где были прописаны условия. Однако пенсионер не стал вчитываться. Зачем? Подписал документы купли-продажи, получил их на руки. Так он, даже не задумываясь об этом, стал владельцем векселя, по сути - ценной бумаги. На такой можно много заработать, но можно и прогореть, так как условия страхования вкладов на нее не распространяются.

Деньги мужчине пообещали уже с процентами примерно через полгода, а конкретно в сентябре. Но случилось непредвиденное: в апреле вышло официальное постановление Центробанка России. Банк, клиентом которого являлся наш герой, попал под санацию, так как «дыра» в капитале финучреждения составляла 2,5 миллиарда рублей. Оказалось, еще с 2016 года у него начались проблемы.

Далее события развивались так: в августе пенсионера снова пригласили на встречу. Он получил официальные документы о том, что банк не может выплатить деньги и, соответственно, выполнить обязательства. Почему? Тут – то и всплыла правда – Иван Сергеевич не вклад оформил, не читая условия, а вексель. В отличие от обычного вклада на векселя, напомним, страховка не распространяется. Пенсионер рассказал о случившемся дочери Анастасии. Она начала изучать документы и увидела в договоре вот какую деталь: отец подписал его не с самим банком, с некой московской финансовой компанией, ценные бумаги которой и распространяли менеджеры банка в Ангарске.

- Уже какой месяц подряд я бегаю по судам, банкам и прокуратурам, - рассказала Анастасия. – Мой отец уже не молод для такой нервотрепки, тем более, у него проблемы со здоровьем. Боюсь, у папы может случиться удар. Бегая из инстанции в инстанцию, нам все-таки удалось добиться того, чтобы на компанию завели уголовное дело. А нам что с этого? Предлагал-то банк. Неужели менеджеры не понимали, что делают? Тем более на всех документах стоят подписи и печати банка. Вексель нам не нужен, что с ним делать? Мы хотим вернуть деньги и добиться того, чтобы сделку признали недействительной.

Поскольку в данный момент финансовое учреждение находится под санацией Центробанка, за комментарием «Комсомолка» обратилась туда.

- Банк являлся банком-агентом при продаже простых векселей той самой московской компании, - ответили в Иркутском отделении Центробанка России. - Это стандартная практика, когда банки предлагают продукты и услуги сторонних организаций, выступая в качестве "финансового супермаркета".

То есть выходит, что действовали-то сотрудники финансового учреждения, выходит, вполне законно. Но тогда почему люди не могут получить свои средства назад?

Вот, как прокомментировали данную ситуацию в самом банке:

- Та финансовая организация обязана была перечислить банку средства на оплату векселя до наступления срока платежа. Только при таком раскладе банк выплачивает средства владельцу векселя в полной мере. С 4 мая и по настоящее время никаких денежных средств от компании не поступало. Также, по истечении срока хранения векселя, банк предоставляет клиенту его оригинал и сообщает о невозможности совершения платежа. После чего клиент может самостоятельно обратиться в суд с требованием к векселедателю. Но только наличие оригинала векселя является основанием для этого. Мы не можем прогнозировать действия сторонней компании, также, как и нести ответственность, за любую информацию и действие финансово-торговой компании.

Что делать?.. Обладатели горе-бумаг вышли на пикет перед главным зданием Центробанка в Иркутске. Собралось около 20 пострадавших. Только поможет ли это решить вопрос?

В Иркутске вкладчики, потерявшие миллионы на векселях, устраивают пикетыФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Общая беда сплотила этих людей, но на сегодняшний момент так и непонятно, получат ли они свои деньги.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Павел ЧЕБУНИН, маркетолог:

Нужно продолжать бороться

- Это обычная практика банков. Не только тот банк, о котором идет речь, попадал в подобную ситуацию. В любом случае, при заключении таких договоров нужна консультация опытного специалиста. Насколько я знаю, Центробанк еще с 2016 года наблюдал за деятельностью АТБ. Почему так долго выжидали санации – непонятно. Честно сказать, я даже не могу предположить, вернут ли пострадавшим их деньги, но я призываю их бороться дальше и делать это более настойчиво.