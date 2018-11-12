Гололед в Иркутске 12 ноября 2018: на расчистке улиц работают более ста машин

Предупреждения не лишни. Ибо гонки по трассе ( гололед и снеговые заносы не останавливают лихих водителей) уже привели ко многим авариям. Их количество в Иркутске в разы больше обычного. Да, более ста единиц техники вышло сегодня на расчистку иркутских дорог от снега. обработка дорог началась заблаговременно до снегопада: ночью основные магистрали были посыпаны смесью песка и соли. Но "фактор зимы", первого настоящего снегопада и гололеда никуда не уберешь - осадки продолжаются, но и и сами водители к нему не готовы.

– Городские дорожные службы работают в круглосуточном режиме. Пока не спал основной поток машин, на уборке задействовано меньшее количество специальной техники, чтобы не создавать помех транспорту. После того, как движение станет менее интенсивным, очистка улиц будет продолжена в прежнем объеме, – отметил директор МУП «Иркутскавтодор» Михаил Чайковский. -Сейчас дороги подсыпают и обметают 32 комбинированные дорожные машины и 7 тракторных щеток. Также в работах заняты 10 погрузчиков, 18 самосвалов и 30 единиц вспомогательной техники. Кроме того, 8 дорожных машин занимаются уборкой тротуаров и остановок.

Пробки в Иркутске из-за гололеда к трем часам дня 12 ноября составили 6 баллов. Фото: Яндекспробки

А пока в городе пробки. Днем ( а в это время их обычно не бывает). И синоптики не радуют. Снегопад продлится до завтрашнего дня. И уже ночью на 13 ноября на смену выйдет также более ста единиц дорожной техники МУП «Иркутскавтодор». Колонны в 5-6 КАМАЗов будут убирать магистрали. Этодаст возможность оперативно расчистить улицы и эффективно просыпать их песко-соляной смесью до наступления утреннего часа-пик.

dtp38rus Гололед в Иркутске 12 ноября 2018: микрорайон Березовый

В это время дорожная служба региона также сообщила, что на трассах области работают около 200 автомобилей. Но все дороги не уберешь. И поэтому советы автомобилистов друг другу из серии "тише едешь - дальше будешь", "не гони", "не уверен - не обгоняй" особенно актуальны.

Впечатляющие фото и видео - из группы dtp38rus ( благодарим за сотрудничество!)

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dtp38rus Гололед в Иркутске 12 ноября 2018: ДТП на ул. Лермонтова

dtp38rus Гололед в Иркутске 12 ноября 2018: ДТП на ул. Маяковского