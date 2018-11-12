2018-11-12T10:58:00+03:00
Общество

Гололед в Иркутске 12 ноября 2018: на расчистке улиц работают более ста машин

А автомобилисты города ведут летопись ДТП и пробок и советуют друг другу не гнать по трассе, а пешеходам - не перебегать улицу где придется [фото, видео]
Ольга СЛАВИЧЕВА
Поделиться:
Гололед в Иркутске 12 ноября 2018: на расчистке улиц работают более ста машин.Гололед в Иркутске 12 ноября 2018: на расчистке улиц работают более ста машин.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Предупреждения не лишни. Ибо гонки по трассе ( гололед и снеговые заносы не останавливают лихих водителей) уже привели ко многим авариям. Их количество в Иркутске в разы больше обычного. Да, более ста единиц техники вышло сегодня на расчистку иркутских дорог от снега. обработка дорог началась заблаговременно до снегопада: ночью основные магистрали были посыпаны смесью песка и соли. Но "фактор зимы", первого настоящего снегопада и гололеда никуда не уберешь - осадки продолжаются, но и и сами водители к нему не готовы.

– Городские дорожные службы работают в круглосуточном режиме. Пока не спал основной поток машин, на уборке задействовано меньшее количество специальной техники, чтобы не создавать помех транспорту. После того, как движение станет менее интенсивным, очистка улиц будет продолжена в прежнем объеме, – отметил директор МУП «Иркутскавтодор» Михаил Чайковский. -Сейчас дороги подсыпают и обметают 32 комбинированные дорожные машины и 7 тракторных щеток. Также в работах заняты 10 погрузчиков, 18 самосвалов и 30 единиц вспомогательной техники. Кроме того, 8 дорожных машин занимаются уборкой тротуаров и остановок.

Пробки в Иркутске из-за гололеда к трем часам дня 12 ноября составили 6 баллов. Фото: Яндекспробки

Пробки в Иркутске из-за гололеда к трем часам дня 12 ноября составили 6 баллов. Фото: Яндекспробки

А пока в городе пробки. Днем ( а в это время их обычно не бывает). И синоптики не радуют. Снегопад продлится до завтрашнего дня. И уже ночью на 13 ноября на смену выйдет также более ста единиц дорожной техники МУП «Иркутскавтодор». Колонны в 5-6 КАМАЗов будут убирать магистрали. Этодаст возможность оперативно расчистить улицы и эффективно просыпать их песко-соляной смесью до наступления утреннего часа-пик.

dtp38rusdtp38rus
Гололед в Иркутске 12 ноября 2018: микрорайон Березовый
88 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram

В это время дорожная служба региона также сообщила, что на трассах области работают около 200 автомобилей. Но все дороги не уберешь. И поэтому советы автомобилистов друг другу из серии "тише едешь - дальше будешь", "не гони", "не уверен - не обгоняй" особенно актуальны.

Впечатляющие фото и видео - из группы dtp38rus ( благодарим за сотрудничество!)

dtp38rusdtp38rus
Гололед в Иркутске 12 ноября 2018: автолюбители, пешеходы будьте осторожны!
17 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
dtp38rusdtp38rus
Гололед в Иркутске 12 ноября 2018: возле Ангарска на трассе
166 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram
dtp38rusdtp38rus
Гололед в Иркутске 12 ноября 2018: ДТП на ул. Лермонтова
83 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram
dtp38rusdtp38rus
Гололед в Иркутске 12 ноября 2018: ДТП на ул. Маяковского
205 отметок «Нравится»15 комментариевInstagram
dtp38rusdtp38rus
Гололед в Иркутске 12 ноября 2018: ДТП на ул. Розы Люксембург
37 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Дзюдоистка из Братска Ирина Долгова выиграла чемпионат мира среди военнослужащих в Бразилии
Группу сбытчиков сильнодействующих наркотиков обезвредили в Ангарске сотрудники МВД
Двум жителям Усть-Илимска, не проходившим военную службу, были выписаны военные билеты
Форум-диалог «Языковая политика: общероссийская экспертиза» пройдет в Москве
В микрорайоне Олимпийском Саянска открыли новый спорткомплекс
Нашли нападавшего: в Красноярске задержали преступника, пытавшегося убить жителя Ангарска
Студентка ИГУ заняла 2-е место на Всероссийской олимпиаде по корейскому язык
Уничтожить одноруких бандитов: в Усть-Куте 23 игровых автомата перепахали бульдозерами
Пассажиры рейса Париж-Шанхай вылетят из Иркутска в ночь на 13 ноября
Снегопад в Иркутске: на уборке дорог региона действует около 200 машин
Лесопилка в Усть-Илимске загрязняла воздух
ИНК стала абсолютным лидером рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области
Дождался помощи на перевернутой лодке: пробившись сквозь шторм, спасатели на Байкале помогли охотнику
В Иркутске открылась запись на курсы «Бабушка-онлайн»
За пассажирами рейса "Париж-Шанхай" в Иркутск прилетел запасной борт
Болеем за наших! «Байкал-Энергия» сегодня играет дома